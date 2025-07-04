Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công Ty TNHH Zava Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại Công Ty TNHH Zava Việt Nam
- Hồ Chí Minh: 23 Tân Cảng, Phường 25, Bình Thạnh, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 12 - 18 Triệu
Nhận yêu cầu tuyển dụng từ Quản lý/ Đối tác.
Full quy trình tuyển dụng.
Tham gia phỏng vấn tuyển dụng cùng Đối tác.
2. Lao động tiền lương – 5%
Hợp đồng lao động
Chấm công
Tính lương
Xây dựng các chương trình/ chính sách cho Viện
Báo cáo nếu thấy tình trang bất thường.
3. Employee Branding – 10%
Lên ý tưởng viết content và thiết kế hình ảnh cho fanpage
Phát triển mạnh fanpage, linkedin của công ty.
4. Thực hiện các nhiệm vụ hành chính, phát triển cá nhân – 5%
Thực hiện các công việc hành chính: tổ chức chương trình, sự kiện của Viện, đón tiếp các đoàn, lưu trữ hồ sơ, văn phòng phẩm...
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Quản lý.
Phát triển năng lực cá nhân thường xuyên, liên tục.
Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Từng làm hunter
Kỹ năng tuyển dụng tốt
Muốn học hỏi thêm ở mảng C&B, L&D, Admin
Tại Công Ty TNHH Zava Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Cơ hội làm việc với các chuyên gia đầu ngành giỏi và tâm huyết
Có hỗ trợ thu nhập tùy năng lực của ứng viên: 12 - 18tr/ tháng và bonus nóng cho những vị trí thành công
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Zava Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
