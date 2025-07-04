Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công Ty TNHH Zava Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 23 Tân Cảng, Phường 25, Bình Thạnh, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

Nhận yêu cầu tuyển dụng từ Quản lý/ Đối tác.

Full quy trình tuyển dụng.

Tham gia phỏng vấn tuyển dụng cùng Đối tác.

2. Lao động tiền lương – 5%

Hợp đồng lao động

Chấm công

Tính lương

Xây dựng các chương trình/ chính sách cho Viện

Báo cáo nếu thấy tình trang bất thường.

3. Employee Branding – 10%

Lên ý tưởng viết content và thiết kế hình ảnh cho fanpage

Phát triển mạnh fanpage, linkedin của công ty.

4. Thực hiện các nhiệm vụ hành chính, phát triển cá nhân – 5%

Thực hiện các công việc hành chính: tổ chức chương trình, sự kiện của Viện, đón tiếp các đoàn, lưu trữ hồ sơ, văn phòng phẩm...

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Quản lý.

Phát triển năng lực cá nhân thường xuyên, liên tục.

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nhân sự, ưu tiên mảng tuyển dụng

Từng làm hunter

Kỹ năng tuyển dụng tốt

Muốn học hỏi thêm ở mảng C&B, L&D, Admin

Tại Công Ty TNHH Zava Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong môi trường trẻ, năng động, lành tính

Cơ hội làm việc với các chuyên gia đầu ngành giỏi và tâm huyết

Có hỗ trợ thu nhập tùy năng lực của ứng viên: 12 - 18tr/ tháng và bonus nóng cho những vị trí thành công

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Zava Việt Nam

