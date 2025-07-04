Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công Ty TNHH Zava Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu

Công Ty TNHH Zava Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 04/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 26/07/2025
Chuyên viên tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại Công Ty TNHH Zava Việt Nam

Mức lương
12 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 23 Tân Cảng, Phường 25, Bình Thạnh, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

Nhận yêu cầu tuyển dụng từ Quản lý/ Đối tác.
Full quy trình tuyển dụng.
Tham gia phỏng vấn tuyển dụng cùng Đối tác.
2. Lao động tiền lương – 5%
Hợp đồng lao động
Chấm công
Tính lương
Xây dựng các chương trình/ chính sách cho Viện
Báo cáo nếu thấy tình trang bất thường.
3. Employee Branding – 10%
Lên ý tưởng viết content và thiết kế hình ảnh cho fanpage
Phát triển mạnh fanpage, linkedin của công ty.
4. Thực hiện các nhiệm vụ hành chính, phát triển cá nhân – 5%
Thực hiện các công việc hành chính: tổ chức chương trình, sự kiện của Viện, đón tiếp các đoàn, lưu trữ hồ sơ, văn phòng phẩm...
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Quản lý.
Phát triển năng lực cá nhân thường xuyên, liên tục.

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nhân sự, ưu tiên mảng tuyển dụng
Từng làm hunter
Kỹ năng tuyển dụng tốt
Muốn học hỏi thêm ở mảng C&B, L&D, Admin

Tại Công Ty TNHH Zava Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong môi trường trẻ, năng động, lành tính
Cơ hội làm việc với các chuyên gia đầu ngành giỏi và tâm huyết
Có hỗ trợ thu nhập tùy năng lực của ứng viên: 12 - 18tr/ tháng và bonus nóng cho những vị trí thành công

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Zava Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Zava Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 1012A Quang Trung, Phường An Phú, Thị xã An Khê, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

