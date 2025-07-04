Tuyển Kế toán thanh toán CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHÀ THUỐC TSURUHA VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHÀ THUỐC TSURUHA VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 04/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 26/07/2025
Kế toán thanh toán

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thanh toán Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHÀ THUỐC TSURUHA VIỆT NAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Kế toán thanh toán Với Mức Lương Thỏa thuận

- Đảm bảo hóa đơn nhà cung cấp được ghi chép chính xác và kịp thời, đảm bảo thanh toán đúng hạn cho nhà cung cấp. Đảm bảo hóa đơn đầu vào đúng và hợp pháp theo qui định của thuế.
- Quy trình kiểm tra và đối chiếu (hóa đơn/chiết khấu thương mại/PO/hợp đồng mua bán, biên bản giao nhận, đối chiếu công nợ...) của nhà cung cấp trên hệ thống để thanh toán cho nhà cung cấp kịp thời và hiệu quả.
- Theo dõi các khoản hỗ trợ mua hàng, đối chiếu với phòng mua hàng và xuất hóa đơn cho nhà cung cấp (nếu có).
- Kiểm tra đối chiếu thanh toán bán hàng qua thẻ QR code.
- Theo dõi đối chiếu doanh thu tiền mặt tại cửa hàng và số tiền mà ngân hàng thu hộ. nộp tiền vào tài khoản công ty.
- Theo dõi, chuẩn bị các tài liệu theo yêu cầu của ngân hàng để thanh toán.
- Theo dõi ứng trước tiền mặt và thanh lý ứng trước, đảm bảo các khoản yêu cầu được thanh toán đúng hạn theo các điều khoản thanh toán.
- Liên hệ/hướng dẫn phòng ban/nhà cung cấp liên quan xử lý hóa đơn sai.
- Sắp xếp lưu trữ hóa đơn VAT gọn gàng để đảm bảo có thể cung cấp cho kiểm toán nội bộ/ bên ngoài khi có kiểm tra vào cuối năm.
- Cập nhật sao kê ngân hàng hàng ngày, ghi lại tất cả các giao dịch liên quan đến ngân hàng/ tiền mặt/ tiền gửi, thực hiện đối chiếu ngân hàng
- Thực hiện nhiệm vụ khác do Quản lý trực tiếp giao.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kế toán, tài chính doanh nghiệp
- Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm kế toán thanh toán (ưu tiên trong ngành hàng bán lẻ, dược mỹ phẩm...)
- Bắt buộc giao tiếp Tiếng Anh thành thạo
- Kiến thức về nguyên tắc chung, các tiêu chuẩn quy định và tuân thủ các quy định.
- Có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm.
- Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán (FAST), exel office
- Có kỹ năng giao tiếp tốt, có tính cẩn thận cao trong công việc
- Năng động, nhanh nhẹn, nhiệt tình, có trách nhiệm, có khả năng làm việc độc lập, theo nhóm, chịu được áp lực công việc, có tinh thần gắn bó lâu dài với công ty.

Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHÀ THUỐC TSURUHA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương thưởng cạnh tranh, đãi ngộ hấp dẫn
• Môi trường làm việc sáng tạo, động lực, cơ hội đóng góp ý tưởng mới
• Ngày nghỉ: 02 ngày/tuần + 12 ngày phép năm
• BHXH đóng full lương và hưởng đầy đủ các chế độ, nghỉ lễ Tết theo đúng quy định của Luật lao động.
• Thưởng lương tháng 13 + thưởng theo hiệu suất
• Tham dự Tiệc Tất Niên (YEP) với quy mô hoành tráng.
• Được đào tạo trong suốt quá trình làm việc để tăng kỹ năng, chuyên môn.
• Mua hàng ưu đãi nội bộ và khám sức khỏe định kì hàng năm
• Lộ trình thăng tiến rõ ràng lên các vị trí cao hơn trong Công ty.
• Và các chính sách phúc lợi hấp dẫn khác

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHÀ THUỐC TSURUHA VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHÀ THUỐC TSURUHA VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 05 Quang Trung, Phường 11, Quận Gò Vấp, Tp.HCM

