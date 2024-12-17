Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ CỌP BEO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

Liên hệ với các phòng ban để thu thập thông tin về nhu cầu tuyển dụng.

Phân tích và tổng hợp dữ liệu để báo cáo cho quản lý.

Tham gia vào việc sàng lọc hồ sơ và phỏng vấn ứng viên.

Đánh giá kỹ năng và sự phù hợp của ứng viên với các vị trí tuyển dụng.

Tạo và đăng tin tuyển dụng trên các nền tảng trực tuyến.

Theo dõi và cập nhật tình hình ứng viên cho từng vị trí.

Chuẩn bị báo cáo định kỳ về tình hình tuyển dụng.

Phân tích hiệu quả của các kênh tuyển dụng và đề xuất cải tiến.

Xây dựng mối quan hệ với các trường để thu hút sinh viên tham gia vào các chương trình thực tập.

Tạo nội dung truyền thông cho các kênh mạng xã hội (Facebook, LinkedIn, Instagram).

Thực hiện các chiến dịch quảng bá thương hiệu tuyển dụng để thu hút ứng viên.

Nghiên cứu xu hướng tuyển dụng trong ngành và đối thủ cạnh tranh.

Đề xuất các chiến lược marketing tuyển dụng dựa trên phân tích dữ liệu.

Hỗ trợ tổ chức các sự kiện nội bộ để nâng cao tinh thần làm việc và gắn kết giữa các nhân viên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp chuyên ngành Kinh tế, Nhân sự hoặc các lĩnh vực liên quan.

Có tinh thần học hỏi, nhạy bén và khả năng làm việc độc lập.

Kỹ năng giao tiếp tốt.

Sử dụng thành thạo các công cụ văn phòng và các trang mạng xã hội.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ CỌP BEO Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp 1.000.000 VNĐ/tháng + Thưởng KPI

Cơ hội học hỏi và trải nghiệm thực tế trong môi trường làm việc chuyên nghiệp.

Được đào tạo và hướng dẫn bởi đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm.

Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau khi kết thúc thực tập.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ CỌP BEO

