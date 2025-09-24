Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ phần Đầu tư và Giải pháp VietIS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà AC, ngõ 78 Duy Tân, Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

– Tiếp nhận, xử lý danh sách học viên, chăm sóc đón học viên mới: viết thư khai giảng, chào đón, nội quy, lịch học, nội dung khóa học… với học viên

– Phụ trách các hoạt động đào tạo hỗ trợ giảng viên/học viên trong suốt quá trình giảng dạy để thông suốt thông tin khóa học…

– Tổng hợp dữ liệu, báo cáo hoạt động khóa học: điểm danh, điểm học, tài liệu, tổng kết khóa học…

– Tổ chức lớp học: Quản lý học liệu (giấy, sách vở, sách, slide bài giảng, ebooks, …), các dụng cụ giảng dạy (bảng, Micro, máy tính, máy chiếu, …), sắp xếp các tình huống hỗ trợ bài giảng, bài tập, …

– Thu thập đánh giá, phản hồi về khóa học và đánh giá chất lượng đào tạo.

– Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu từ Ban Lãnh đạo.

– Hỗ trợ khóa học ca tối 18h00 – 20h30

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

– Nam/Nữ đang là sinh viên hoặc vừa tốt nghiệp Cao Đẳng,Đại Học.

– Có kinh nghiệm vị trí tương đương trong cùng lĩnh vực tư vấn giáo dục đào tạo CNTT là một lợi thế.

– Có kiến thức, kinh nghiệm về nhân sự, đào tạo phát triển là một lợi thế

– Kỹ năng lắng nghe, giao tiếp, đàm phán, thuyết phục.

– Khả năng làm việc nhóm, làm việc độc lập, cẩn thận chỉn chu

– Tinh thần trách nhiệm, không ngại khó, cầu tiến, ham học hỏi, yêu thích công việc, tư duy nhanh nhẹn, nhiệt huyết…

– Mong muốn tham gia vào môi trường khởi nghiệp và góp phần tạo ra giá trị cho Công ty và thị trường

Tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Giải pháp VietIS Thì Được Hưởng Những Gì

– Mức lương: 30k/giờ

– Cung cấp đầy đủ các thiết bị phục vụ trong công việc

– Cơ hội học hỏi phát triển theo định hướng làm đào tạo…

– Cơ hội phát triển làm việc lên chính thức tại doanh nghiệp

– Hưởng các chính sách đào tạo, phát triển năng lực để đáp ứng yêu cầu công việc…

– Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung và năng động

– Tham gia các CBL và mọi hoạt động của công ty : Happy Hours, Team Building, Sumup…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Giải pháp VietIS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin