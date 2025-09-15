Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Chung cư The Rivana, Vĩnh Phú, Thuận An, Thuận An, Thị xã Thuận An

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ tìm kiếm, thu thập thông tin và xây dựng data KOC/KOL theo yêu cầu.

Hỗ trợ liên hệ, nhắn tin KOL/KOC, gửi brief và theo dõi tiến độ nội dung.

Theo dõi, giám sát, đảm bảo tiến độ quảng bá sản phẩm với các KOL, KOC,..

Phối hợp với bộ phận khác của công ty để thuận lợi trong quá trình Booking và đạt hiệu quả cao

Đo lường hiệu quả và Báo cáo hiệu quả Booking theo tháng, quý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3 – năm cuối các ngành Marketing, Truyền thông, Kinh tế, Quan hệ công chúng,...

Có khả năng giao tiếp tốt, khả năng thuyết phục đàm phán thương lượng với KOL/KOC

Chủ động, có khả năng xử lý tình huống linh hoạt, thích nghi nhanh

Tinh thần ham học hỏi và cải tiến không ngừng, khát khao doanh số cao

Có Laptop cá nhân & Smartphone để phục vụ công việc.

Làm việc tại văn phòng tối thiểu 3 ngày/tuần (6 buổi).

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ lương + Phụ cấp gửi xe + Thưởng hoa hồng theo doanh số

Được hỗ trợ đào tạo kiến thức liên quan về lĩnh vực Digital Marketing, Booking KOC/KOL, Ecommerce,...;

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, được cập nhật các kiến thức, thông tin lĩnh vực Ecommerce thường xuyên;

Có cơ hội được làm việc với các KOL/KOC/Agency trong ngành, có thêm connection có lợi cho công việc.

Được đào tạo, hướng dẫn sát sao đến khi thành thạo, giao lưu và học hỏi, có cơ hội hoàn thiện và phát huy mọi lợi thế của bản thân

Được đóng dấu mộc tròn thực tập tại công ty;

Làm tốt có cơ hội xét lên vị trí nhân viên sau thời gian thực tập.

Tham gia các chương trình phúc lợi của công ty tổ chức Pantry, VHDN và các chương trình khác (nếu có).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO

