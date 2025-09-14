Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu

Mức lương 3 - 5 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 428/22 Phan Văn Trị, Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Sử dụng CapCut PC để dựng video theo kịch bản cho các nền tảng social (Facebook, youtube,..), có khả năng thêm hiệu ứng, âm nhạc.

Đăng tải nội dung cho các kênh social media (Facebook, Youtube, Website, LinkedIn,...).

Sáng tạo nội dung đa dạng, phù hợp với từng nền tảng (bài viết, hình ảnh, video ngắn,...).

Theo dõi, phân tích hiệu suất bài đăng và tối ưu hóa nội dung nhằm tăng mức độ tương tác.

Và các công việc khác theo yêu cầu từ Quản lý trực tiếp.

Sinh viên năm cuối không vướng bận lịch học hoặc vừa tốt nghiệp cao đẳng/ đại học các ngành học liên quan.

Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.

Có niềm yêu thích xây dựng & quản lý kênh Fanpage/ Youtube.

Hiểu biết và có kỹ năng sử dụng các phần mềm chỉnh sửa, cắt ghép ảnh, video (Canva, Capcut PC, Photoshop, Illustrator,..)

Biết sáng tạo nội dung truyền thông, story telling là lợi thế.

Tư duy truyền thông nhanh nhạy, bắt trend tốt.

Biết quay, edit video cơ bản.

Chịu khó và cầu tiến, sẵn sàng học cái mới.

Thời gian thực tập: tối thiểu 3 tháng full time.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 3.000.000 - 5.000.000VND + thưởng KPI hấp dẫn.

Nghỉ thứ 7 & Chủ nhật hàng tuần, được làm việc tại nhà 1-2 ngày/ tuần.

Được đào tạo sử dụng các công cụ tuyển dụng.

Được học và sử dụng GPT, Canva, Capcut Pro phục vụ công việc.

Môi trường trẻ, cởi mở và linh động.

Lộ trình thăng tiến lên nhân viên chính thức và chuyên viên chuyên nghiệp cho sinh viên năm cuối có định hướng làm chuyên môn lâu dài với công việc Marketing sau khi tốt nghiệp.

