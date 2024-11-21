Tuyển Hành chính CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 829 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 95 - 15 Triệu

Mức lương 95 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 04, đường số 5A, P Bình Trị Đông B,, Bình Tân

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 95 - 15 Triệu

- Hỗ trợ công việc hành chính và điều phối công việc hằng ngày

- Sắp xếp lịch hẹn, cuộc họp và chuẩn bị tài liệu, hồ sơ cho Giám đốc

- Hỗ trợ Giám đốc trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Giám đốc.

Với Mức Lương 95 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: ưu tiên nữ, tuổi từ 23 - 35 tuổi

- Có ít nhất từ 1 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí tương đương

- Tốt nghiệp cao đẳng/đại học các chuyên ngành liên quan

- Tính cách: nhay bén, nhanh nhẹn, xử lý tình huống tốt

- Đi công tác trong và ngoài nước

- Tiếng Anh hoặc tiếng Trung: trung cấp trở lên (viết và đọc), sơ cấp (nói và nghe)

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 829 Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương hấp dẫn, cạnh tranh theo năng lực.

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động.

- Có cơ hội được đào tạo và nâng cao nghiệp vụ.

- Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định của Nhà nước

- Các chế độ phúc lợi đầy đủ theo quy định của Công ty như: thưởng lễ, Tết và các khoản thưởng khác theo

hiệu quả công việc, đánh giá điều chỉnh lương định kỳ theo năng lực và kết quả công việc

YÊU CẦU HỒ SƠ:

- Đơn xin việc.

- CV (nêu rõ kinh nghiệm làm việc và kỹ năng).

- Bằng cấp liên quan.

- CCCD bảng photo công chứng

- Ảnh 3x4.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 829

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin