Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ TPD VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 1 Thái Hà, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự

Công tác tuyển dụng : tiếp nhận, đăng tuyển, sàng lọc hồ sơ, lên lịch phỏng vấn, thông báo kết quả cho ứng viên

Thực hiện theo dõi chấm công, tính lương của nhân viên trong công ty

Cập nhật thông tin nhân sự, lưu trữ hợp đồng lao động, hồ sơ nhân viên

Lên kế hoạch đào tạo CBNV

Theo dõi và giải quyết chế độ BHXH, BHYT cho người lao động

Tổ chức sự kiện nội bộ, hội thảo của công ty

Hỗ trợ book vé máy bay, khách sạn

Báo cáo kết quả định kỳ lên cấp trên

Các công việc liên quan khác theo sự phân công của quản lý.

Yêu Cầu Công Việc

Nam/ nữ, tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học các chuyên ngành liên quan

Thành thạo tin học văn phòng, word, excel, powpoint

Nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc được giao

Ưu tiên ứng viên có nhiều kinh nghiệm tuyển dụng

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ TPD VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập:LCB (10.000.000-12.000.000 VNĐ)+ Lương KPI

Review lương định kỳ hàng năm

Tham gia BHXH, BHYT, và các loại bảo hiểm theo quy định của Pháp luật

Làm việc trong môi trường quốc tế, năng động, nhiều hoạt động văn hóa sôi nổi.

Được đào tạo, hướng dẫn nâng cao nghiệp vụ từ Ban lãnh đạo nhiệt huyết.

Tham gia các hoạt động ngoại khóa, đi du lịch, team building.

Cơ hội cộng tác và làm việc với đối tác nước ngoài hoặc tại nước ngoài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ TPD VIỆT NAM

