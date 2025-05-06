Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG MỚI VIỆT THỊ làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 15 Triệu

Mức lương 11 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Trường Trinh, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 11 - 15 Triệu

Tuyển dụng các vị trí theo kế hoạch

Quản lí hồ sơ nhân sự

Theo dõi, quản lí và bảo quản các tài sản, trang thiết bị văn phòng

Hỗ trợ kế toán thực hiện công việc liên quan dến BHXH, thuế, thanh tra, kiểm tra,...

Theo dõi và quản lý chi thu toàn văn phòng theo tháng, năm

Phối hợp kế toán trong công tác Bảo hiểm & Tiền lương

Những công việc liên quan khác theo yêu cầu của quản lý

Với Mức Lương 11 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng, đại học

Tiếng Trung thành thạo nghe, nói, đọc, viết (trình độ tương đương HSK4-6)

Có 1 kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương

Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng

Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm với công việc

Ưu tiên ứng viên đã lập gia đình

Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG MỚI VIỆT THỊ Thì Được Hưởng Những Gì

Cung cấp trang thiết bị làm việc

Cơ hội thăng tiến lên các vị trí cấp cao

Nghỉ phép hưởng nguyên lương 12 ngày/ năm.

Được hưởng đầy đủ các chính sách BHXH, BHYT, các phúc lợi khác theo đúng quy định của Luật lao động và các chế độ đãi ngộ của Công ty: Sinh nhật , du lịch hàng năm ....

Thời gian: Làm từ 8h – 17h30, nghỉ trưa 1h30p. Làm từ thứ 2 – thứ 6, thứ 7 nghỉ cách tuần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG MỚI VIỆT THỊ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin