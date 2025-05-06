Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG MỚI VIỆT THỊ làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG MỚI VIỆT THỊ
Mức lương
11 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Trường Trinh, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 11 - 15 Triệu
Tuyển dụng các vị trí theo kế hoạch
Quản lí hồ sơ nhân sự
Theo dõi, quản lí và bảo quản các tài sản, trang thiết bị văn phòng
Hỗ trợ kế toán thực hiện công việc liên quan dến BHXH, thuế, thanh tra, kiểm tra,...
Theo dõi và quản lý chi thu toàn văn phòng theo tháng, năm
Phối hợp kế toán trong công tác Bảo hiểm & Tiền lương
Những công việc liên quan khác theo yêu cầu của quản lý
Với Mức Lương 11 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp cao đẳng, đại học
Tiếng Trung thành thạo nghe, nói, đọc, viết (trình độ tương đương HSK4-6)
Có 1 kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương
Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng
Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm với công việc
Ưu tiên ứng viên đã lập gia đình
Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG MỚI VIỆT THỊ Thì Được Hưởng Những Gì
Cung cấp trang thiết bị làm việc
Cơ hội thăng tiến lên các vị trí cấp cao
Nghỉ phép hưởng nguyên lương 12 ngày/ năm.
Được hưởng đầy đủ các chính sách BHXH, BHYT, các phúc lợi khác theo đúng quy định của Luật lao động và các chế độ đãi ngộ của Công ty: Sinh nhật , du lịch hàng năm ....
Thời gian: Làm từ 8h – 17h30, nghỉ trưa 1h30p. Làm từ thứ 2 – thứ 6, thứ 7 nghỉ cách tuần
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG MỚI VIỆT THỊ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
