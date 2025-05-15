Tuyển Hành chính nhân sự Công ty Cổ phần Hợp Tác Quốc Tế Japan Link làm việc tại Hà Nam thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nam: KCN Đồng Văn 2, Duy Tiên, Huyện Duy Tiên

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

- Phụ trách công tác tuyển dụng, đào tạo

- Chấm công, tính lương, thực hiện các chế độ, phụ cấp, phúc lợi của Công nhân viên

- Phụ trách công tác BHXH với cơ quan bảo hiểm; hồ sơ tai nạn lao động với công ty bảo hiểm

- Quản lý, theo dõi, cập nhật hồ sơ Công nhân viên, hồ sơ giấy tờ của bộ phận

- Thực hiện các công việc hành chính khác

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành liên quan

- Tiếng Nhật tương đương N3

- Có 3 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương

- Am hiểu luật lao động, luật BHXH, luật thuế TNCN

Tại Công ty Cổ phần Hợp Tác Quốc Tế Japan Link Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận: 15 - 18tr tùy năng lực

- Lương tháng 13, thưởng lợi nhuận

- Tăng ca tính trên tổng lương, Xét tăng lương hàng năm

- Bảo hiểm 24/7, khám sức khỏe định kỳ.

- Tiệc BBQ hàng quý, du lịch 3N2Đ hàng năm

- Cơ hội sang tổng Công ty bên Nhật làm việc miễn phí.

- Có xe đưa đón Hà Nội - Hà Nam

- Thời gian làm việc: hành chính, từ 08:00 đến 17:00 Thứ 2 - thứ 6 và 2 thứ 7 cách tuần.

- Thời giờ nghỉ ngơi, ăn trưa: 12:00 đến 13:00 (Công ty cung cấp 01 bữa ăn trưa tại canteen; phụ cấp cơm tăng ca thanh toán vào lương)

- Nghỉ giải lao: sáng từ 10:00 đến 10:10; chiều từ 15:00 đến 15:10

- Thử việc: 2 tháng

- Mức đóng bảo hiểm xã hội: 75% tổng lương; đóng bảo hiểm sau thời gian thử việc

- Được công ty mua bảo hiểm tai nạn lao động MSIG 24/7

- Nghỉ lễ tết theo luật, phép năm 12 ngày/năm, được thanh toán phép năm.

- Thưởng tết âm lịch: 01 tháng lương tính trên tổng lương.

- Thưởng lợi nhuận: 1 tháng hoặc 1.5 tháng lương theo kết quả kinh doanh hàng năm

- Quà tết Công ty, Công đoàn: 2 phần

- Sinh nhật: 250.000đ/người; Chế độ hiếu hỉ, mừng sinh con: 1.000.000đ/chế độ

- Quà 1/6; Quà cho thành tích học tập của con đoàn viên lên đến 3.000.000đ

- Quà 8/3, 20/10: lao động nữ

- Thưởng 30/4, 1/5, 2/9

- Thưởng Trung thu: bánh + tiền

