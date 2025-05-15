Tuyển Hành chính nhân sự Công ty Cổ phần Hợp Tác Quốc Tế Japan Link làm việc tại Hà Nam thu nhập 15 - 18 Triệu

Công ty Cổ phần Hợp Tác Quốc Tế Japan Link
Ngày đăng tuyển: 15/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2025
Công ty Cổ phần Hợp Tác Quốc Tế Japan Link

Hành chính nhân sự

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại Công ty Cổ phần Hợp Tác Quốc Tế Japan Link

Mức lương
15 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nam: KCN Đồng Văn 2, Duy Tiên, Huyện Duy Tiên

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

- Phụ trách công tác tuyển dụng, đào tạo
- Chấm công, tính lương, thực hiện các chế độ, phụ cấp, phúc lợi của Công nhân viên
- Phụ trách công tác BHXH với cơ quan bảo hiểm; hồ sơ tai nạn lao động với công ty bảo hiểm
- Quản lý, theo dõi, cập nhật hồ sơ Công nhân viên, hồ sơ giấy tờ của bộ phận
- Thực hiện các công việc hành chính khác

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành liên quan
- Tiếng Nhật tương đương N3
- Có 3 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương
- Am hiểu luật lao động, luật BHXH, luật thuế TNCN

Tại Công ty Cổ phần Hợp Tác Quốc Tế Japan Link Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận: 15 - 18tr tùy năng lực
- Lương tháng 13, thưởng lợi nhuận
- Tăng ca tính trên tổng lương, Xét tăng lương hàng năm
- Bảo hiểm 24/7, khám sức khỏe định kỳ.
- Tiệc BBQ hàng quý, du lịch 3N2Đ hàng năm
- Cơ hội sang tổng Công ty bên Nhật làm việc miễn phí.
- Có xe đưa đón Hà Nội - Hà Nam
- Thời gian làm việc: hành chính, từ 08:00 đến 17:00 Thứ 2 - thứ 6 và 2 thứ 7 cách tuần.
- Thời giờ nghỉ ngơi, ăn trưa: 12:00 đến 13:00 (Công ty cung cấp 01 bữa ăn trưa tại canteen; phụ cấp cơm tăng ca thanh toán vào lương)
- Nghỉ giải lao: sáng từ 10:00 đến 10:10; chiều từ 15:00 đến 15:10
- Thử việc: 2 tháng
- Mức đóng bảo hiểm xã hội: 75% tổng lương; đóng bảo hiểm sau thời gian thử việc
- Được công ty mua bảo hiểm tai nạn lao động MSIG 24/7
- Nghỉ lễ tết theo luật, phép năm 12 ngày/năm, được thanh toán phép năm.
- Thưởng tết âm lịch: 01 tháng lương tính trên tổng lương.
- Thưởng lợi nhuận: 1 tháng hoặc 1.5 tháng lương theo kết quả kinh doanh hàng năm
- Quà tết Công ty, Công đoàn: 2 phần
- Sinh nhật: 250.000đ/người; Chế độ hiếu hỉ, mừng sinh con: 1.000.000đ/chế độ
- Quà 1/6; Quà cho thành tích học tập của con đoàn viên lên đến 3.000.000đ
- Quà 8/3, 20/10: lao động nữ
- Thưởng 30/4, 1/5, 2/9
- Thưởng Trung thu: bánh + tiền

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Hợp Tác Quốc Tế Japan Link

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Hợp Tác Quốc Tế Japan Link

Công ty Cổ phần Hợp Tác Quốc Tế Japan Link

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 3, đường Mai Dịch, Phường Mai Dịch, Cầu Giấy, Tp Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

