Tuyển Hành chính nhân sự Công ty TNHH MathExpress làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu

- Hà Nội: Toà nhà Audi, Số 8 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 12 - 14 Triệu
Là đầu mối quản lý nhân sự hành chính, tiếp nhận các đầu mối, phân bổ công việc liên quan. Nhóm làm việc: 1 nhân viên hành chính chung và 2 nhân viên kỹ thuật cơ sở.
Phụ trách công tác hành chính văn phòng, hành chính trung tâm
Thực hiện công tác khánh tiết, các công việc đầu ngày
Tiếp đón khách hàng, đối tác đến làm việc tại công ty, đặt lịch công tác, lịch hẹn
Gửi và tiếp nhận công văn, giấy tờ, bưu phẩm và chuyển đến các trung tâm và bộ phận liên quan.
Kiểm kê và Quản lý văn phòng phẩm, thiết bị, tài sản công ty.
Theo dõi, quản lý công văn, hợp đồng dịch vụ hành chính (vệ sinh, bảo trì thiết bị, ...)
Kiểm soát và cấp phát các nhu yếu phẩm phục vụ hoạt động văn phòng và các trung tâm.
Quản lý hồ sơ, giấy tờ, soạn thảo hợp đồng, văn bản hành chính theo yêu cầu.
Thực hiện các hồ sơ thanh toán các hạng mục: đề xuất, khảo sát giá, liên hệ đối tác, thanh toán, tạm ứng...
Hỗ trợ tổ chức các cuộc họp, sự kiện nội bộ (đặt phòng họp, chuẩn bị tài liệu, hậu cần,...).
Thực hiện setup trung tâm, công tác 5S theo yêu cầu.
Công việc khác theo phân công của Trưởng phòng.
Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có khả năng điều phối, sắp xếp công việc
Thành thạo tin học văn phòng
Cẩn thận, chỉn chu, thật thà
Có laptop cá nhân
Tại Công ty TNHH MathExpress Thì Được Hưởng Những Gì
Được tham gia các hoạt động, sự kiện do CLB tổ chức định kì hàng quý, tháng
Được tham gia đào tạo công việc định kì
Được làm việc trong môi trường có nhiều GenZ trẻ trung, năng động, nhiều cơ hội thử thách và phát triển bản thân. Môi trường phù hợp với cá nhân hướng đến sự ổn định gắn bó lâu dài
Các chế độ khác theo quy định của pháp luật
