Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH ORRO HOME làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY TNHH ORRO HOME
Mức lương
9 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 204 Đường số 34, Phường Bình Trị Đông B, Bình Tân
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 9 - 11 Triệu
Hỗ trợ xây dựng kịch bản livestream
Trực livestream: ghim giá, minigame, hỗ trợ mẫu trong quá trình live, nhắc kịch bản host, hỗ trợ xử lý sự cố (nếu có)
Trả lời tin nhắn khách hàng trong live
Đảm bảo thiết bị live luôn trong trạng thái sẵn sàng: đèn live, điện thoại...
Sắp xếp, quản lý nắm bắt thông tin sản phẩm cùng nhân viên livestream
Các công việc khác theo phân công của trưởng bộ phận liên quan đến livestream
Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương, ưu tiên ứng viên muốn học hỏi thêm về kỹ thuật, thiết bị phòng live.
Có thể tăng ca trễ vào các ngày sale trong tháng
Hiểu về các bước Livestream trên các nền tảng Shopee/Tiktok,...
Kỹ năng tin học văn phòng và sử dụng các phần mềm công nghệ tốt
Yêu thích công việc livestream, có tinh thần hoạt náo là lợi thế;
Tại CÔNG TY TNHH ORRO HOME Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: 9 – 11 triệu deal tuỳ năng lực;
Thưởng Lễ, Tết lương tháng 13 tuỳ theo tình hình kinh doanh của Công ty;
Chế độ BHXH-BHYT-BHTN và nghỉ phép theo quy định nhà nước
YEP, Teambuilding, chế độ sinh nhật, trà chiều mỗi tháng cho nhân viên.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ORRO HOME
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
