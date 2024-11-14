Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH ORRO HOME làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu

Mức lương 9 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 204 Đường số 34, Phường Bình Trị Đông B, Bình Tân

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

Hỗ trợ xây dựng kịch bản livestream

Trực livestream: ghim giá, minigame, hỗ trợ mẫu trong quá trình live, nhắc kịch bản host, hỗ trợ xử lý sự cố (nếu có)

Trả lời tin nhắn khách hàng trong live

Đảm bảo thiết bị live luôn trong trạng thái sẵn sàng: đèn live, điện thoại...

Sắp xếp, quản lý nắm bắt thông tin sản phẩm cùng nhân viên livestream

Các công việc khác theo phân công của trưởng bộ phận liên quan đến livestream

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương, ưu tiên ứng viên muốn học hỏi thêm về kỹ thuật, thiết bị phòng live.

Có thể tăng ca trễ vào các ngày sale trong tháng

Hiểu về các bước Livestream trên các nền tảng Shopee/Tiktok,...

Kỹ năng tin học văn phòng và sử dụng các phần mềm công nghệ tốt

Yêu thích công việc livestream, có tinh thần hoạt náo là lợi thế;

Tại CÔNG TY TNHH ORRO HOME Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 9 – 11 triệu deal tuỳ năng lực;

Thưởng Lễ, Tết lương tháng 13 tuỳ theo tình hình kinh doanh của Công ty;

Chế độ BHXH-BHYT-BHTN và nghỉ phép theo quy định nhà nước

YEP, Teambuilding, chế độ sinh nhật, trà chiều mỗi tháng cho nhân viên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ORRO HOME

