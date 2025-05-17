Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AE ANH EM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AE ANH EM
Ngày đăng tuyển: 17/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/06/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AE ANH EM

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AE ANH EM

Mức lương
9 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Quận 6, Quận 6

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

- Tiếp nhận yêu cầu và tư vấn sản phầm cho Khách hàng qua điện thoại, tin nhắn Fanpage, sàn Thương mại điện tử,...
- Tư vấn dịch vụ và sản phẩm cho khách hàng.
- Tiếp nhận phản hồi, ý kiến và giải đáp các thắc mắc về sản phẩm/dịch vụ cho khách hàng.
- Kiểm tra, theo dõi và thu hồi công nợ của khách.
- Theo dõi và báo cáo dữ liệu hàng hóa theo yêu cầu.
- Làm những công việc khác theo yêu cầu của Trưởng bộ phận.

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ độ tuổi từ 23 đến 30 tuổi;
- Nhanh nhẹn, cẩn thận, có sức khỏe tốt;
- Thái độ hòa nhã, không cọc cằn, nóng tính;
- Có khả năng xử lý tình huống tốt, giao tiếp tốt;
- Nghiêm túc, trung thực trong công việc và cuộc sống;
- Có chí cầu tiến, tinh thần trách nhiệm cao.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AE ANH EM Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cứng + % hoa hồng theo doanh số bán ra.
- Thời gian thử việc 1 tháng (85% lương), có thể xét duyệt chính thức khi vào làm nếu năng lực tốt.
- Thưởng lương tháng 13.
- Môi trường làm việc trẻ trung, Sếp tận tình, có lộ trình thăng tiến rõ ràng.
- Được đào tạo chuyên môn trước khi bắt đầu việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AE ANH EM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AE ANH EM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AE ANH EM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 445 Gia Phú, Phường 01, Quận 06

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

