Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN MỘC HƯƠNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN MỘC HƯƠNG
Mức lương
2 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 71 Nguyễn Khắc Nhu, phường Cô Giang, Quận 1, Quận 1
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 2 - 3 Triệu
Viết Content dưới dạng article, print ads, video...
Quản lý bài viết trên fanpage, websites
Lên moodboard và tham gia các buổi chụp hình ảnh sản phẩm, lookbook
Hỗ trợ tổ chức sự kiện, chương trình marketing hàng tháng, quý
Được hướng dẫn các quảng cáo trên nền tảng Facebook
Tham gia đóng góp ý tưởng Branding, promotion cho bộ phận.
Các công việc do cấp trên phân công.
Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên năm 4 sắp tốt nghiệp hoặc đã tốt nghiệp chuyên ngành sale, marketing có ĐAM MÊ về marketing và có thể làm toàn thời gian.
Có kiến thức căn bản về Digital marketing hay Social media.
Bắt buộc có khả năng viết content và thiết kế, chỉnh sửa hình ảnh cơ bản.
Có tư duy Marketing và Sales tốt, khả năng học nhanh để đáp ứng yêu cầu công việc.
Yêu thích môi trường trẻ, chủ động trong công việc, chịu được sức ép cao.
Có định hướng phát triển lâu dài với vị trí Digital Marketing.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN MỘC HƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì
Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau 3 tháng thực tập.
Được training bài bản các kiến thức về Content và Digital Marketing từ A-Z
Được rèn luyện kỹ năng Copywriter, Facebook Ads trong môi trường chuyên nghiệp.
Được hỗ trợ lương + trợ cấp ăn trưa, gửi xe
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN MỘC HƯƠNG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
