Tuyển Trợ lý/Thư ký sản xuất CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT SOFA HƯNG THỊNH làm việc tại Bình Dương thu nhập Từ 12 Triệu

Tuyển Trợ lý/Thư ký sản xuất CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT SOFA HƯNG THỊNH làm việc tại Bình Dương thu nhập Từ 12 Triệu

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT SOFA HƯNG THỊNH
Ngày đăng tuyển: 18/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT SOFA HƯNG THỊNH

Trợ lý/Thư ký sản xuất

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý/Thư ký sản xuất Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT SOFA HƯNG THỊNH

Mức lương
Từ 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: Phường Bình Chuẩn, Thuận An

Mô Tả Công Việc Trợ lý/Thư ký sản xuất Với Mức Lương Từ 12 Triệu

Phiên dịch cho xưởng trưởng
Làm báo biểu cho xưởng trưởng
Các công việc khác theo yêu cầu của xưởng trưởng

Với Mức Lương Từ 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Biết tiếng Trung khá trở lên
Biết vi tính văn phòng
Nhanh nhẹn, cẩn thận, chịu tăng ca

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT SOFA HƯNG THỊNH Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận
Công ty có đầy đủ tất cả các chế độ theo luật nhà nước
Môi trường năng động, cơ hội phát triển bản thân cao
Tăng ca có tính phí
Tăng lương theo năng lực

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT SOFA HƯNG THỊNH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT SOFA HƯNG THỊNH

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT SOFA HƯNG THỊNH

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Thửa đất số 255, 209, 541, 542, tờ bản đồ số 10, 11, khu phố, Phường Bình Chuẩn, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-tro-ly-thu-nhap-tren-12-trieu-toan-thoi-gian-tai-binh-duong-job252805
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Daehan Motors
Tuyển Trợ lý/Thư ký sản xuất Công Ty TNHH Daehan Motors làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Daehan Motors
Hạn nộp: 09/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Daehan Motors
Tuyển Trợ lý/Thư ký sản xuất Công Ty TNHH Daehan Motors làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Daehan Motors
Hạn nộp: 09/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH DMC Gasket Vina
Tuyển Trợ lý/Thư ký sản xuất Công Ty TNHH DMC Gasket Vina làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 10 Triệu
Công Ty TNHH DMC Gasket Vina
Hạn nộp: 17/01/2025
Bình Dương Đã hết hạn 8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NHỰA CƠ KHÍ VÀ THƯƠNG MẠI CHẤN THUẬN THÀNH
Tuyển Trợ lý/Thư ký sản xuất CÔNG TY TNHH NHỰA CƠ KHÍ VÀ THƯƠNG MẠI CHẤN THUẬN THÀNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH NHỰA CƠ KHÍ VÀ THƯƠNG MẠI CHẤN THUẬN THÀNH
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Julie Sandlau Việt Nam
Tuyển Trợ lý/Thư ký sản xuất Công ty TNHH Julie Sandlau Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu
Công ty TNHH Julie Sandlau Việt Nam
Hạn nộp: 27/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HFH VIỆT NAM
Tuyển Trợ lý/Thư ký sản xuất CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HFH VIỆT NAM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HFH VIỆT NAM
Hạn nộp: 25/12/2024
Bắc Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TECH-LINK SILICONES (VIỆT NAM)
Tuyển Trợ lý/Thư ký sản xuất CÔNG TY TNHH TECH-LINK SILICONES (VIỆT NAM) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 700 - 1 USD
CÔNG TY TNHH TECH-LINK SILICONES (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 25/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 700 - 1 USD Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TIERRA
Tuyển Trợ lý/Thư ký sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN TIERRA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TIERRA
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT SOFA HƯNG THỊNH
Tuyển Trợ lý/Thư ký sản xuất CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT SOFA HƯNG THỊNH làm việc tại Bình Dương thu nhập Từ 12 Triệu
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT SOFA HƯNG THỊNH
Hạn nộp: 31/12/2024
Bình Dương Đã hết hạn Trên 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Sunhouse Việt Nam
Tuyển Trợ lý/Thư ký sản xuất Công ty TNHH Sunhouse Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập 9 - 11 Triệu
Công ty TNHH Sunhouse Việt Nam
Hạn nộp: 19/12/2024
Bình Dương Đã hết hạn 9 - 11 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 23 - 43 Triệu
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN Pro Company
Hạn nộp: 25/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Long An Còn 27 ngày để ứng tuyển 23 - 43 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH H&E INDUSTRIES VIETNAM
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH H&E INDUSTRIES VIETNAM làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH H&E INDUSTRIES VIETNAM
Hạn nộp: 31/10/2025
Bình Dương Còn 33 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hồng Hạnh
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty TNHH Hồng Hạnh làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty TNHH Hồng Hạnh
Hạn nộp: 23/10/2025
Bình Dương Còn 25 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ LÊ MAI
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ LÊ MAI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ LÊ MAI
Hạn nộp: 22/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 24 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Searefico Pro Company
Tuyển Kỹ sư thiết kế Công ty Cổ phần Searefico Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Searefico Pro Company
Hạn nộp: 21/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Quảng Ninh Quảng Nam Đà Nẵng Còn 23 ngày để ứng tuyển 17 - 20 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 17 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT làm việc tại Bình Dương thu nhập 18 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 17 ngày để ứng tuyển 18 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 17 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Bình Dương Còn 15 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 14 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Daehan Motors
Tuyển Trợ lý/Thư ký sản xuất Công Ty TNHH Daehan Motors làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Daehan Motors
Hạn nộp: 09/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Daehan Motors
Tuyển Trợ lý/Thư ký sản xuất Công Ty TNHH Daehan Motors làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Daehan Motors
Hạn nộp: 09/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH DMC Gasket Vina
Tuyển Trợ lý/Thư ký sản xuất Công Ty TNHH DMC Gasket Vina làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 10 Triệu
Công Ty TNHH DMC Gasket Vina
Hạn nộp: 17/01/2025
Bình Dương Đã hết hạn 8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NHỰA CƠ KHÍ VÀ THƯƠNG MẠI CHẤN THUẬN THÀNH
Tuyển Trợ lý/Thư ký sản xuất CÔNG TY TNHH NHỰA CƠ KHÍ VÀ THƯƠNG MẠI CHẤN THUẬN THÀNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH NHỰA CƠ KHÍ VÀ THƯƠNG MẠI CHẤN THUẬN THÀNH
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Julie Sandlau Việt Nam
Tuyển Trợ lý/Thư ký sản xuất Công ty TNHH Julie Sandlau Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu
Công ty TNHH Julie Sandlau Việt Nam
Hạn nộp: 27/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HFH VIỆT NAM
Tuyển Trợ lý/Thư ký sản xuất CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HFH VIỆT NAM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HFH VIỆT NAM
Hạn nộp: 25/12/2024
Bắc Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TECH-LINK SILICONES (VIỆT NAM)
Tuyển Trợ lý/Thư ký sản xuất CÔNG TY TNHH TECH-LINK SILICONES (VIỆT NAM) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 700 - 1 USD
CÔNG TY TNHH TECH-LINK SILICONES (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 25/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 700 - 1 USD Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TIERRA
Tuyển Trợ lý/Thư ký sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN TIERRA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TIERRA
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT SOFA HƯNG THỊNH
Tuyển Trợ lý/Thư ký sản xuất CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT SOFA HƯNG THỊNH làm việc tại Bình Dương thu nhập Từ 12 Triệu
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT SOFA HƯNG THỊNH
Hạn nộp: 31/12/2024
Bình Dương Đã hết hạn Trên 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Sunhouse Việt Nam
Tuyển Trợ lý/Thư ký sản xuất Công ty TNHH Sunhouse Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập 9 - 11 Triệu
Công ty TNHH Sunhouse Việt Nam
Hạn nộp: 19/12/2024
Bình Dương Đã hết hạn 9 - 11 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất