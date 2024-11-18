Tuyển Trợ lý/Thư ký sản xuất CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT SOFA HƯNG THỊNH làm việc tại Bình Dương thu nhập Từ 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý/Thư ký sản xuất Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT SOFA HƯNG THỊNH
Mức lương
Từ 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bình Dương: Phường Bình Chuẩn, Thuận An
Mô Tả Công Việc Trợ lý/Thư ký sản xuất Với Mức Lương Từ 12 Triệu
Phiên dịch cho xưởng trưởng
Làm báo biểu cho xưởng trưởng
Các công việc khác theo yêu cầu của xưởng trưởng
Với Mức Lương Từ 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Biết tiếng Trung khá trở lên
Biết vi tính văn phòng
Nhanh nhẹn, cẩn thận, chịu tăng ca
Biết vi tính văn phòng
Nhanh nhẹn, cẩn thận, chịu tăng ca
Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT SOFA HƯNG THỊNH Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương thỏa thuận
Công ty có đầy đủ tất cả các chế độ theo luật nhà nước
Môi trường năng động, cơ hội phát triển bản thân cao
Tăng ca có tính phí
Tăng lương theo năng lực
Công ty có đầy đủ tất cả các chế độ theo luật nhà nước
Môi trường năng động, cơ hội phát triển bản thân cao
Tăng ca có tính phí
Tăng lương theo năng lực
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT SOFA HƯNG THỊNH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI