Tuyển Trợ lý/Thư ký sản xuất CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT SOFA HƯNG THỊNH làm việc tại Bình Dương thu nhập Từ 12 Triệu

Mức lương Từ 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Phường Bình Chuẩn, Thuận An

Phiên dịch cho xưởng trưởng

Làm báo biểu cho xưởng trưởng

Các công việc khác theo yêu cầu của xưởng trưởng

Biết tiếng Trung khá trở lên

Biết vi tính văn phòng

Nhanh nhẹn, cẩn thận, chịu tăng ca

Mức lương thỏa thuận

Công ty có đầy đủ tất cả các chế độ theo luật nhà nước

Môi trường năng động, cơ hội phát triển bản thân cao

Tăng ca có tính phí

Tăng lương theo năng lực

