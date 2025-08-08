Danh sách Công ty >

Công ty cổ phần Hai Bốn Bảy (247Express) Pro Company

1000+ Nhân viên
247Express là công ty hoạt động trong lĩnh vực chuyển phát từ năm 2005, công ty Hai Bốn Bảy — còn gọi là 247Express, là một đơn vị cung cấp trọn bộ các giải pháp chuyển phát trong nước và cả quốc tế như : Dịch Vụ Chuyển Phát Nhanh. Dịch Vụ Chuyển Phát Quốc Tế. Dịch Vụ Vận Tải,... Với sứ mệnh trở thành những nhà cung cấp dịch vụ bưu chính, chuyển phát hàng đầu tại Việt Nam, 247Express tự hào khi mang đến cho khách hàng DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT NHANH - NHANH NHẤT HIỆN NAY. Dịch vụ đạt chất lượng với mức giá tốt nhất cùng với công nghệ tối ưu, phong cách phục vụ chuyên nghiệp nhằm đáp ứng toàn diện nhu cầu của mọi khách hàng. Dịch Vụ Chuyển Phát Nhanh. Dịch Vụ Chuyển Phát Quốc Tế. Dịch Vụ Vận Tải,... Với sứ mệnh trở thành những nhà cung cấp dịch vụ bưu chính, chuyển phát hàng đầu tại Việt Nam, 247Express tự hào khi mang đến cho khách hàng DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT NHANH - NHANH NHẤT HIỆN NAY. Dịch vụ đạt chất lượng với mức giá tốt nhất cùng với công nghệ tối ưu, phong cách phục vụ chuyên nghiệp nhằm đáp ứng toàn diện nhu cầu của mọi khách hàng.

Tin tuyển dụng Công ty cổ phần Hai Bốn Bảy (247Express) Pro Company

Tuyển Thực tập sinh Công ty cổ phần Hai Bốn Bảy (247Express) Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 8 Triệu

Hạn nộp: 30/09/2025

Hồ Chí Minh 5 - 8 Triệu Kinh nghiệm: Không yêu cầu
Tuyển Nhân viên lái xe Công ty cổ phần Hai Bốn Bảy (247Express) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Hạn nộp: 30/09/2025

Hà Nội Nghệ An Vĩnh Phúc Hải Phòng 15 - 20 Triệu Kinh nghiệm: 3 năm

