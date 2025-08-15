Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ phần Công nghệ Sen Đỏ làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Sen Đỏ
- Bình Dương: 17 Lê Văn Tách, An Bình, Dĩ An, Thị xã Dĩ An
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận
• Hỗ trợ chỉnh sửa, hoàn thiện các file thiết kế phục vụ hoạt động của phòng Phát triển
Kinh doanh.
• Thiết kế các ấn phẩm đơn giản (poster, banner, standee, template báo cáo, hình ảnh
sản phẩm…) theo định hướng và hướng dẫn từ trưởng nhóm/phụ trách.
• Phối hợp cùng team Content và Event để đảm bảo hình ảnh nhận diện thương hiệu
đồng bộ, chuyên nghiệp.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
tương đương).
• Có tư duy thẩm mỹ tốt, nhanh nhạy với xu hướng thiết kế mới.
• Sinh viên năm 3 hoặc năm 4 các chuyên ngành Thiết kế, Đồ họa, Truyền thông đa
phương tiện…
Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Sen Đỏ Thì Được Hưởng Những Gì
• Được hướng dẫn và đào tạo trực tiếp từ đội ngũ chuyên nghiệp.
• Cơ hội tiếp xúc với quy trình làm việc thực tế và các công cụ nhân sự hiện đại.
• Môi trường làm việc năng động, sáng tạo, khuyến khích phát triển bản thân.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Sen Đỏ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
