Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ phần Công nghệ Sen Đỏ làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Bình Dương: 17 Lê Văn Tách, An Bình, Dĩ An, Thị xã Dĩ An

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

• Hỗ trợ chỉnh sửa, hoàn thiện các file thiết kế phục vụ hoạt động của phòng Phát triển

Kinh doanh.

• Thiết kế các ấn phẩm đơn giản (poster, banner, standee, template báo cáo, hình ảnh

sản phẩm…) theo định hướng và hướng dẫn từ trưởng nhóm/phụ trách.

• Phối hợp cùng team Content và Event để đảm bảo hình ảnh nhận diện thương hiệu

đồng bộ, chuyên nghiệp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Thành thạo các phần mềm thiết kế cơ bản (Photoshop, Illustrator, Canva hoặc công cụ

tương đương).

• Có tư duy thẩm mỹ tốt, nhanh nhạy với xu hướng thiết kế mới.

• Sinh viên năm 3 hoặc năm 4 các chuyên ngành Thiết kế, Đồ họa, Truyền thông đa

phương tiện…

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Sen Đỏ Thì Được Hưởng Những Gì

• Hỗ trợ mộc và số liệu báo cáo (nếu cần).

• Được hướng dẫn và đào tạo trực tiếp từ đội ngũ chuyên nghiệp.

• Cơ hội tiếp xúc với quy trình làm việc thực tế và các công cụ nhân sự hiện đại.

• Môi trường làm việc năng động, sáng tạo, khuyến khích phát triển bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Sen Đỏ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.