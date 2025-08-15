Tuyển Nhân viên môi trường Công ty Cổ Phần Cà Phê Phúc Sinh làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Số 116 Quốc Lộ 13, KP5, P.Mỹ Phước, Bến Cát, Thị xã Bến Cát

Mô Tả Công Việc Nhân viên môi trường Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Hỗ trợ và triển khai các hoạt động sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững, đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn môi trường, xã hội và kinh tế, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, đồng thời bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.

Yêu Cầu Công Việc

- Làm trong lĩnh vực nông nghiệp bền vững

- Không yêu cầu kinh nghiệm

- Tốt nghiệp các ngành về môi trường

- Ưu tiên ứng viên có thể đi công tác hoặc quê quán tại Đắk Nông

Tại Công ty Cổ Phần Cà Phê Phúc Sinh Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Cạnh tranh theo năng lực và kinh nghiệm.

Chế độ thưởng: Thưởng lễ, Tết, và thưởng hiệu quả công việc.

Phúc lợi: Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

Chế độ nghỉ phép: Nghỉ phép năm, nghỉ lễ/tết theo luật Lao động.

Môi trường làm việc: Thân thiện, chuyên nghiệp, có cơ hội học hỏi và phát triển.

Đào tạo & thăng tiến: Được đào tạo chuyên môn, kỹ năng mềm; cơ hội thăng tiến rõ ràng.

Hỗ trợ khác: Phụ cấp ăn trưa, đi lại, điện thoại (tùy vị trí).

Cách Thức Ứng Tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.