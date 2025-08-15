Tuyển Nhân viên môi trường Công ty Cổ Phần Cà Phê Phúc Sinh làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 15 Triệu

Nhân viên môi trường Công ty Cổ Phần Cà Phê Phúc Sinh làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 15 Triệu

Công ty Cổ Phần Cà Phê Phúc Sinh
Ngày đăng tuyển: 15/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/09/2025
Công ty Cổ Phần Cà Phê Phúc Sinh

Nhân viên môi trường

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên môi trường Tại Công ty Cổ Phần Cà Phê Phúc Sinh

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: Số 116 Quốc Lộ 13, KP5, P.Mỹ Phước, Bến Cát, Thị xã Bến Cát

Mô Tả Công Việc Nhân viên môi trường Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Hỗ trợ và triển khai các hoạt động sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững, đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn môi trường, xã hội và kinh tế, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, đồng thời bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Làm trong lĩnh vực nông nghiệp bền vững
- Không yêu cầu kinh nghiệm
- Tốt nghiệp các ngành về môi trường
- Ưu tiên ứng viên có thể đi công tác hoặc quê quán tại Đắk Nông

Tại Công ty Cổ Phần Cà Phê Phúc Sinh Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Cạnh tranh theo năng lực và kinh nghiệm.
Chế độ thưởng: Thưởng lễ, Tết, và thưởng hiệu quả công việc.
Phúc lợi: Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.
Chế độ nghỉ phép: Nghỉ phép năm, nghỉ lễ/tết theo luật Lao động.
Môi trường làm việc: Thân thiện, chuyên nghiệp, có cơ hội học hỏi và phát triển.
Đào tạo & thăng tiến: Được đào tạo chuyên môn, kỹ năng mềm; cơ hội thăng tiến rõ ràng.
Hỗ trợ khác: Phụ cấp ăn trưa, đi lại, điện thoại (tùy vị trí).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Cà Phê Phúc Sinh

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ Phần Cà Phê Phúc Sinh

Công ty Cổ Phần Cà Phê Phúc Sinh

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 116 Quốc Lộ 13, KP5, Phường Bến Cát, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

