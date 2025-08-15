Tuyển Luật sư CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VĨNH HÀ làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 10 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Luật sư Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VĨNH HÀ
- Bắc Ninh: Bắc Từ Liêm, Thành phố Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Luật sư Với Mức Lương 10 - 25 Triệu
1. Nghiên cứu các quy định pháp luật liên quan đến các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
2. Rà soát các văn bản pháp luật liên quan để định hướng phân tích rủi ro cho doanh nghiệp, đưa ra các phương pháp quản lý rủi ro cho doanh nghiệp.
3. Nghiên cứu và tiến hành thực hiện các thủ tục liên quan đến đăng ký đầu tư, đăng ký doanh nghiệp và các thủ tục hành chính khác cho doanh nghiệp.
4. Trực tiếp làm việc với các cơ quan nhà nước về việc thực hiện thủ tục hành chính.
5. Điều tra và giải quyết các tranh chấp pháp lý liên quan đến công ty.
6. Công việc cụ thể sẽ trao đổi trong buổi phỏng vấn.
Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
2. Am hiểu Pháp luật về Đầu tư, pháp luật về doanh nghiệp.
3. Ứng viên có bằng Luật sư là một lợi thế
4. Có kỹ năng nghiên cứu, phân tích và giải quyết các vấn đề pháp lý phức tạp.
5. Kỹ năng viết và soạn thảo các văn bản liên quan đến các thủ tục hành chính hoặc các văn bản pháp lý như hợp đồng, thoả thuận, bản quyền, văn bản tố tụng và các tài liệu khác.
6. Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng thuyết phục, đàm phám, thương lượng.
7. Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương từ 3 năm trở lên.
Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VĨNH HÀ Thì Được Hưởng Những Gì
1. Mức lương 20 - 25M (thỏa thuận theo năng lực).
2. Được hưởng lương tháng 13, các chế độ ngày Lễ, Tết.
3. Thưởng nóng khi có sáng kiến.
4. Được hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, du lịch và các phúc lợi khác theo quy định của Công ty.
5. Môi trường làm việc văn minh, chuyên nghiệp.
Làm việc tại : Số 2 đường Nguyễn Tất Thông, Phường Kinh Bắc, TP Bắc Ninh
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VĨNH HÀ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI