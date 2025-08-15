Tuyển Luật sư CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VĨNH HÀ làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 10 - 25 Triệu

Mức lương 10 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Bắc Từ Liêm, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Luật sư Với Mức Lương 10 - 25 Triệu

1. Nghiên cứu các quy định pháp luật liên quan đến các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

2. Rà soát các văn bản pháp luật liên quan để định hướng phân tích rủi ro cho doanh nghiệp, đưa ra các phương pháp quản lý rủi ro cho doanh nghiệp.

3. Nghiên cứu và tiến hành thực hiện các thủ tục liên quan đến đăng ký đầu tư, đăng ký doanh nghiệp và các thủ tục hành chính khác cho doanh nghiệp.

4. Trực tiếp làm việc với các cơ quan nhà nước về việc thực hiện thủ tục hành chính.

5. Điều tra và giải quyết các tranh chấp pháp lý liên quan đến công ty.

6. Công việc cụ thể sẽ trao đổi trong buổi phỏng vấn.

Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Tốt nghiệp Đại học Luật hoặc khoa Luật thuộc các trường ĐH.

2. Am hiểu Pháp luật về Đầu tư, pháp luật về doanh nghiệp.

3. Ứng viên có bằng Luật sư là một lợi thế

4. Có kỹ năng nghiên cứu, phân tích và giải quyết các vấn đề pháp lý phức tạp.

5. Kỹ năng viết và soạn thảo các văn bản liên quan đến các thủ tục hành chính hoặc các văn bản pháp lý như hợp đồng, thoả thuận, bản quyền, văn bản tố tụng và các tài liệu khác.

6. Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng thuyết phục, đàm phám, thương lượng.

7. Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương từ 3 năm trở lên.

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VĨNH HÀ Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ lương, thưởng hấp dẫn.

1. Mức lương 20 - 25M (thỏa thuận theo năng lực).

2. Được hưởng lương tháng 13, các chế độ ngày Lễ, Tết.

3. Thưởng nóng khi có sáng kiến.

4. Được hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, du lịch và các phúc lợi khác theo quy định của Công ty.

5. Môi trường làm việc văn minh, chuyên nghiệp.

Làm việc tại : Số 2 đường Nguyễn Tất Thông, Phường Kinh Bắc, TP Bắc Ninh

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VĨNH HÀ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin