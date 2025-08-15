Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ ĐẤT XANH MIỀN NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 40 - 60 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ ĐẤT XANH MIỀN NAM
Ngày đăng tuyển: 15/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/09/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ ĐẤT XANH MIỀN NAM

Tiếng Trung

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Trung Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ ĐẤT XANH MIỀN NAM

Mức lương
40 - 60 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: VSIP Ⅱ, đường số 7, Hòa Phú, Thủ Dầu Một, Thành phố Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương 40 - 60 Triệu

Tóm tắt công việc】
Chịu trách nhiệm làm việc với vai trò Trưởng phòng Mua hàng (Purchasing Manager).
【Mô tả công việc】
Tính toán số lượng nhân sự cần thiết dựa trên nội dung công việc hàng ngày và kế hoạch sản xuất.
Xây dựng và làm rõ cơ cấu tổ chức, phân công nhiệm vụ cho các phòng ban.
Quản lý tồn kho hợp lý theo kế hoạch sản xuất, xác nhận ngày đặt hàng và giao nguyên vật liệu theo đúng thời gian giao hàng.
Sắp xếp vị trí lưu kho phù hợp dựa trên diện tích kho hàng.
Thực hiện các biện pháp giảm chi phí cho hàng hóa mua vào.
Giám sát và hướng dẫn các hoạt động xuất nhập khẩu.
Giám sát và hướng dẫn tiến độ sản xuất.
Thiết lập và giám sát mục tiêu của bộ phận theo chính sách công ty.
Kiểm kê nguyên vật liệu và vật tư tiêu hao.
Đánh giá năng lực nhân viên định kỳ và lập kế hoạch đào tạo.
Theo dõi chặt chẽ quy trình và chi phí mua hàng.
Lập báo cáo về chất lượng, số lượng, giá cả hàng hóa và số lượng tồn kho đúng thời hạn quy định.
Nghiên cứu thị trường và đối thủ cạnh tranh.
Phối hợp với các phòng ban liên quan để xử lý tình huống phát sinh trong quá trình mua hàng.
Tư vấn cho Ban Giám đốc trong việc lập kế hoạch mua hàng, nhập khẩu và xuất khẩu hàng hóa.
Xây dựng và triển khai chiến lược mua hàng.
Quản lý hoạt động mua hàng hàng ngày, giám sát nhân viên và phân công công việc.
Quản lý quan hệ với nhà cung cấp và đàm phán hợp đồng, giá cả, điều khoản, v.v.
Duy trì cơ sở dữ liệu nhà cung cấp, hồ sơ mua hàng và các tài liệu liên quan.
【Điểm hấp dẫn của công việc】
Gói phúc lợi đầy đủ.
Cơ hội lớn làm việc tại tập đoàn lớn, nền tảng tốt cho sự nghiệp tương lai.

Với Mức Lương 40 - 60 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

【Yêu cầu bắt buộc】
Tốt nghiệp đại học trở lên, ưu tiên chuyên ngành Kinh tế/Thương mại/Quản trị kinh doanh/Luật/Ngoại thương.
Ít nhất 5 năm kinh nghiệm ở vị trí Trưởng phòng Mua hàng.
Thành thạo tiếng Trung tương đương HSK5 trở lên.
Tiếng Anh tốt (trình độ Trung cấp – Khá).
Thành thạo tin học văn phòng và SAP.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ ĐẤT XANH MIỀN NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Phúc lợi
Bảo hiểm xã hội, y tế.
Lương tháng 13.
Thưởng theo kết quả kinh doanh của công ty.
Xét tăng lương.
Ăn trưa miễn phí.
Cơ hội đi công tác.
Khám sức khỏe định kỳ.
Đào tạo & phát triển nghề nghiệp.
Trợ cấp đi lại.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ ĐẤT XANH MIỀN NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ ĐẤT XANH MIỀN NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ ĐẤT XANH MIỀN NAM

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 27 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 24, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

