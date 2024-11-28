Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng CÔNG TY TNHH TRỐNG ĐỒNG ĐÔNG ĐÔ làm việc tại Thái Nguyên thu nhập 12 - 14 Triệu

CÔNG TY TNHH TRỐNG ĐỒNG ĐÔNG ĐÔ
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/12/2024
Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng

Mức lương
12 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Thái Nguyên: 40 Hàng Cót, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Hoàn Kiếm, Thành phố Thái Nguyên

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 12 - 14 Triệu

- Chịu trách nhiệm lên kế hoạch, định hướng điều hành Phòng kinh doanh.
- Chịu trách nhiệm xếp lịch cho nhân viên trong Phòng, đảm bảo đủ nhân sự tư vấn và ký kết hợp đồng.
- Đảm bảo mục tiêu doanh thu theo chỉ tiêu được giao, giao chỉ tiêu cho nhân viên kinh doanh. Thiết lập kế hoạch thực hiện mục tiêu và triển khai cho nhân viên kinh doanh.
- Tham mưu cho giám đốc kinh doanh Công ty trong việc xây dựng chiến lược kinh doanh.
- Báo cáo kịp thời các sự cố khi đàm phán với khách hàng lên Giám đốc kinh doanh
- Chi tiết trao đổi trong buổi phỏng vấn;

Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/Nữ độ tuổi dưới 45, có tố chất lãnh đạp, ngoại hình ưa nhìn, năng động, trẻ trung, chăm chỉ, trung thực, tác phong thanh lịch, chuyên nghiệp;
- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, có 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương có kỹ năng đàm phán và thuyết phục khách hàng;
- Có kỹ năng sắp xếp công việc, quản lý và điều hành phòng ban mình phụ trách
- Yêu thích lĩnh vực kinh doanh ngành du lịch, nhà hàng- khách sạn, hội nghị, tiệc cưới.
- Có kỹ năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm, hỗ trợ các team work hoàn thành mục tiêu chung - Mong muốn gắn bó lâu dài với Công ty

Tại CÔNG TY TNHH TRỐNG ĐỒNG ĐÔNG ĐÔ Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập 12-14 triệu + thưởng + hỗ trợ ăn tại trung tâm
- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp.
- Cơ hội phát triển thế mạnh của bản thân.
- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN; được hưởng Chế độ phúc lợi và các chính sách đãi ngộ theo quy chế của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRỐNG ĐỒNG ĐÔNG ĐÔ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TRỐNG ĐỒNG ĐÔNG ĐÔ

CÔNG TY TNHH TRỐNG ĐỒNG ĐÔNG ĐÔ

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 678 Đê Nguyễn Khoái, Thanh Trì, Hoàng Mai, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

