Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC SMARTLEARN THÁI NGUYÊN làm việc tại Thái Nguyên thu nhập 15 - 30 Triệu

Địa điểm làm việc - Thái Nguyên: Ngoại Ngữ Hà Ninh, Tổ 3, Phường Tân Thịnh, TP Thái Nguyên, Thành phố Thái Nguyên

- Quản lý bộ phận Tư vấn - Tuyển sinh

- Nghiên cứu mở rộng thị trường, thị phần mới

- Quản lý và chịu trách nhiệm trực tiếp về các hoạt động, sự phát triển hàng tháng như: chỉ tiêu/kết quả doanh số của nhóm nhân viên phụ trách và nhân viên dưới quyền.

- Lập kế hoạch, tham mưu cho BGĐ về các phương án, phương hướng kinh doanh trong thời gian ngắn và dài hạn để tăng doanh số kinh doanh.

- Quản lý và điều hành, giám sát công việc của nhân viên thuộc phòng kinh doanh.

- Chịu trách nhiệm tổ chức và thực hiện, huấn luyện, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho nhân viên cấp dưới

- Tìm kiếm và phát triển quan hệ với các khách hàng và đối tác tiềm năng.

- Lên kế hoạch và chiến lược để gia tăng nguồn học viên, tăng doanh số; và gia tăng trải nghiệm học viên.

- Chịu trách nhiệm triển khai các chính sách, quy định, chỉ thị của BLĐ; tham mưu BLĐ các chính sách hiệu quả.

Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC SMARTLEARN THÁI NGUYÊN Thì Được Hưởng Những Gì

+ Lương, thưởng cạnh tranh: Lương cứng + Phụ cấp năng lực + Thưởng KPI + thưởng gián tiếp, ghi nhận theo hình thức OKRs.

+ Thưởng lễ Tết, du lịch trong nước, nước ngoài nếu làm tốt.

+ Được quyền góp vốn, Share cổ phần, lợi nhuận và/hoặc đóng Bảo hiểm Nhân thọ.

+ Được đóng BHXH, BHYT theo quy định.

+ Được đào tạo và cử đi đào tạo để phát triển bản thân và nghề nghiệp.

+ Được trau dồi kỹ năng lãnh đạo và cơ hội thăng tiến lên làm các chức vụ lãnh đạo, quản lý cao hơn, như Giám đốc Cơ sở, Giám đốc Kinh doanh, Giám đốc Vùng.

+ Được cảm nhận văn hóa doanh nghiệp, nơi mọi người hỗ trợ lẫn nhau, cùng phát triển, cởi mở, sáng tạo.

+ Có cơ hội nhượng quyền Hệ thống Trung tâm ngoại ngữ Hà Ninh

