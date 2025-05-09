Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC SMARTLEARN THÁI NGUYÊN làm việc tại Thái Nguyên thu nhập 15 - 30 Triệu

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC SMARTLEARN THÁI NGUYÊN
Ngày đăng tuyển: 09/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/07/2025
Trưởng phòng kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC SMARTLEARN THÁI NGUYÊN

Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Thái Nguyên: Ngoại Ngữ Hà Ninh, Tổ 3, Phường Tân Thịnh, TP Thái Nguyên, Thành phố Thái Nguyên

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

- Quản lý bộ phận Tư vấn - Tuyển sinh
- Nghiên cứu mở rộng thị trường, thị phần mới
- Quản lý và chịu trách nhiệm trực tiếp về các hoạt động, sự phát triển hàng tháng như: chỉ tiêu/kết quả doanh số của nhóm nhân viên phụ trách và nhân viên dưới quyền.
- Lập kế hoạch, tham mưu cho BGĐ về các phương án, phương hướng kinh doanh trong thời gian ngắn và dài hạn để tăng doanh số kinh doanh.
- Quản lý và điều hành, giám sát công việc của nhân viên thuộc phòng kinh doanh.
- Chịu trách nhiệm tổ chức và thực hiện, huấn luyện, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho nhân viên cấp dưới
- Tìm kiếm và phát triển quan hệ với các khách hàng và đối tác tiềm năng.
- Lên kế hoạch và chiến lược để gia tăng nguồn học viên, tăng doanh số; và gia tăng trải nghiệm học viên.
- Chịu trách nhiệm triển khai các chính sách, quy định, chỉ thị của BLĐ; tham mưu BLĐ các chính sách hiệu quả.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC SMARTLEARN THÁI NGUYÊN Thì Được Hưởng Những Gì

+ Lương, thưởng cạnh tranh: Lương cứng + Phụ cấp năng lực + Thưởng KPI + thưởng gián tiếp, ghi nhận theo hình thức OKRs.
+ Thưởng lễ Tết, du lịch trong nước, nước ngoài nếu làm tốt.
+ Được quyền góp vốn, Share cổ phần, lợi nhuận và/hoặc đóng Bảo hiểm Nhân thọ.
+ Được đóng BHXH, BHYT theo quy định.
+ Được đào tạo và cử đi đào tạo để phát triển bản thân và nghề nghiệp.
+ Được trau dồi kỹ năng lãnh đạo và cơ hội thăng tiến lên làm các chức vụ lãnh đạo, quản lý cao hơn, như Giám đốc Cơ sở, Giám đốc Kinh doanh, Giám đốc Vùng.
+ Được cảm nhận văn hóa doanh nghiệp, nơi mọi người hỗ trợ lẫn nhau, cùng phát triển, cởi mở, sáng tạo.
+ Có cơ hội nhượng quyền Hệ thống Trung tâm ngoại ngữ Hà Ninh

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC SMARTLEARN THÁI NGUYÊN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC SMARTLEARN THÁI NGUYÊN

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tổ 3, Tân Thịnh, TP. Thái Nguyên, T. Thái Nguyên

