Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TTT làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 9 - 18 Triệu

Mức lương 9 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 30 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: KCN Đại An - Hải Dương, TP Hải Dương ...và 2 địa điểm khác, Thành phố Bắc Ninh

Đọc và hiểu bản vẽ thiết kế.

Lập kế hoạch, hướng dẫn công nhân, tổ chức triển khai các công việc trên công trường đảm bảo kế hoạch và mục tiêu đã đề ra.

Tổ chức triển khai công việc, đảm bảo tiến độ và chất lượng thi công.

Quản lý tiến độ, quản lý chất lượng công trình.

Bóc tách, chuẩn bị vật tư và kiểm soát vật tư thi công

Tính toán chi tiết để dự toán, lắp đặt, ước tính chi phí lao động, vật liệu, thiết bị, …

Kiểm soát, giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công

Lập hồ sơ hoàn công cho công trình để quyết toán, nghiệm thu đảm bảo đáp ứng yêu cầu chất lượng, khối lượng, tiến độ được giao

Xác nhận chất lượng, khối lượng công việc của nhà thầu phụ.

Tham gia hỗ trợ các phòng Ban lập hồ sơ dự thầu, hồ sơ hoàn công, quyết toán các công trình.

Các việc phát sinh khác tại hiện trường

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp.

Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học chính quy chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp/Kinh tế xây dựng/Cầu đường.

Ưu tiên các ứng viên tốt nghiệp các trường Đại học Xây dựng, Đại học Kiến trúc, Đại học Giao thông vận tải, Đại học Thủy lợi, Học viện kỹ thuật quân sự.

Không yêu cầu kinh nghiệm

Độ tuổi <39

Tùy năng lực và trình độ để công ty bố trí công việc, phát huy tốt nhất năng lực và phát triển nghề nghiệp.

Thành thạo nghiệp vụ thi công, đọc hiểu thiết kế bản vẽ thi công các công trình xây dựng và các lĩnh vực khác liên quan.

Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên ngành và MS Office (Word, Excel, Powerpoint, Project, ...)

Có khả năng đi công tác xa tại các công trường

Nhiệt tình, sáng tạo trong công việc

Có kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm

Chịu được áp lực công việc cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TTT Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương 9 triệu -18 triệu (thỏa thuận cụ thể trao đổi trong quá trình phỏng vấn theo năng lực của ứng viên);

Bao ăn ở và sinh hoạt phí

Lương tăng ca.

Lương tăng theo năng lực và lương tháng 13++;

Thưởng vào các dịp Lễ/Tết trong năm; thưởng thành tích, sáng kiến, dự án, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ…

Được tham gia BHXH theo quy định nhà nước, thăm khám sức khỏe định kỳ. Các phụ cấp, trợ cấp theo quy định.

Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ, chuyên môn theo quy định của Công ty.

Làm việc trong môi trường trẻ trung năng động

Du lịch trong nước và nước ngoài, hoạt động thể thao

Được phát đồng phục công ty, nghỉ phép năm.

