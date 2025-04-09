Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TTT làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 9 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TTT
- Bắc Ninh: KCN Đại An
- Hải Dương, TP Hải Dương ...và 2 địa điểm khác, Thành phố Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 9 - 18 Triệu
Đọc và hiểu bản vẽ thiết kế.
Lập kế hoạch, hướng dẫn công nhân, tổ chức triển khai các công việc trên công trường đảm bảo kế hoạch và mục tiêu đã đề ra.
Tổ chức triển khai công việc, đảm bảo tiến độ và chất lượng thi công.
Quản lý tiến độ, quản lý chất lượng công trình.
Bóc tách, chuẩn bị vật tư và kiểm soát vật tư thi công
Tính toán chi tiết để dự toán, lắp đặt, ước tính chi phí lao động, vật liệu, thiết bị, …
Kiểm soát, giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công
Lập hồ sơ hoàn công cho công trình để quyết toán, nghiệm thu đảm bảo đáp ứng yêu cầu chất lượng, khối lượng, tiến độ được giao
Xác nhận chất lượng, khối lượng công việc của nhà thầu phụ.
Tham gia hỗ trợ các phòng Ban lập hồ sơ dự thầu, hồ sơ hoàn công, quyết toán các công trình.
Các việc phát sinh khác tại hiện trường
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp.
Với Mức Lương 9 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên các ứng viên tốt nghiệp các trường Đại học Xây dựng, Đại học Kiến trúc, Đại học Giao thông vận tải, Đại học Thủy lợi, Học viện kỹ thuật quân sự.
Không yêu cầu kinh nghiệm
Độ tuổi <39
Tùy năng lực và trình độ để công ty bố trí công việc, phát huy tốt nhất năng lực và phát triển nghề nghiệp.
Thành thạo nghiệp vụ thi công, đọc hiểu thiết kế bản vẽ thi công các công trình xây dựng và các lĩnh vực khác liên quan.
Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên ngành và MS Office (Word, Excel, Powerpoint, Project, ...)
Có khả năng đi công tác xa tại các công trường
Nhiệt tình, sáng tạo trong công việc
Có kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm
Chịu được áp lực công việc cao.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TTT Thì Được Hưởng Những Gì
Bao ăn ở và sinh hoạt phí
Lương tăng ca.
Lương tăng theo năng lực và lương tháng 13++;
Thưởng vào các dịp Lễ/Tết trong năm; thưởng thành tích, sáng kiến, dự án, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ…
Được tham gia BHXH theo quy định nhà nước, thăm khám sức khỏe định kỳ. Các phụ cấp, trợ cấp theo quy định.
Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ, chuyên môn theo quy định của Công ty.
Làm việc trong môi trường trẻ trung năng động
Du lịch trong nước và nước ngoài, hoạt động thể thao
Được phát đồng phục công ty, nghỉ phép năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TTT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI