Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Tổng Công ty Cổ Phần Công trình Viettel làm việc tại Điện Biên thu nhập 15 - 20 Triệu

Tổng Công ty Cổ Phần Công trình Viettel
Ngày đăng tuyển: 17/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/03/2025
Tổng Công ty Cổ Phần Công trình Viettel

Trưởng phòng kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại Tổng Công ty Cổ Phần Công trình Viettel

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Điện Biên: Số nhà 123, Đường Trường Chinh

- Tổ dân phố 5

- P Tân Thanh

- TP Điện Biên Phủ

- T Điện Biên, Điện Biên, Thành phố Điện Biên Phủ

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Tổ chức thu thập, phân tích, đánh giá thông tin khách hàng và đưa ra đề xuất kiến nghị.
Nắm vững các thông tin về dự án Công ty đang triển khai, đảm nhận.
Thực hiện chính sách kinh doanh của Công ty. Thu thập, tổng hợp, phân tích, đánh giá thông tin thị trường, nhu cầu khách hàng đưa ra đề xuất và kiến nghị.
Hỗ trợ tuyển dụng, phân bổ mục tiêu, đào tạo và theo dõi hiệu quả làm việc của đội ngũ nhân viên kinh doanh.
Hoạch định và triển khai chiến lược kinh doanh giúp mở rộng tệp khách hàng và đảm bảo độ phủ của doanh nghiệp.
Triển khai các hoạt động hỗ trợ khách hàng, chịu trách nhiệm trong hoạt động kinh doanh trước Ban giám đốc và các cơ quan quản lý nhà nước.
Chăm sóc khách hàng, xây dựng và phát triển các mối quan hệ khách hàng bền chặt lâu dài.
Xây dựng hình ảnh, tác phong chuyên nghiệp cho Công ty; lên kế hoạch hoạt động định kỳ tháng, quý, năm cho Công ty.
Báo cáo về hoạt động kinh doanh, kết quả kinh doanh, doanh thu của Công ty định kỳ tháng, quý, năm cho Ban giám đốc.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Thẩm định giá, Luật, Quản trị kinh doanh, Quản lý đất đai, Tài chính ngân hàng, xây dựng, Marketing...
- Có kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng kinh doanh, marketing, thực hiện những công việc khác nếu thấy cần thiết cho sự phát triển của Công ty.
- Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp bền vững với khách hàng, hợp tác với khách hàng để hiểu rõ nhu cầu và mục tiêu kinh doanh,

Tại Tổng Công ty Cổ Phần Công trình Viettel Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cạnh tranh, tương xứng với năng lực
- Có cơ hội phát triển nghề nghiệp thông qua chương trình đào tạo nội bộ và bên ngoài.
- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, sáng tạo.
- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo Luật Việt Nam hiện hành.
- Quà các ngày lễ, tết trong năm. thưởng lương SXKD tháng, quý, năm…
-Chế độ lúc lợi: nghỉ dưỡng, nghỉ phép, nhiều chế hộ khác đi kèm…
-Phụ cấp: Điện thoại, ăn trưa.
- KPI trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tổng Công ty Cổ Phần Công trình Viettel

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Tổng Công ty Cổ Phần Công trình Viettel

Tổng Công ty Cổ Phần Công trình Viettel

Quy mô: Trên 10000 Nhân viên
Địa điểm: Số 06 Phạm Văn Bạch - Phường Yên Hòa

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

