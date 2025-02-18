Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Bắc Á Bank - Https://tuyendung.baca-Bank.vn/ làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Bắc Á Bank - Https://tuyendung.baca-Bank.vn/ làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Bắc Á Bank - Https://tuyendung.baca-Bank.vn/
Ngày đăng tuyển: 18/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/03/2025
Bắc Á Bank - Https://tuyendung.baca-Bank.vn/

Trưởng phòng kinh doanh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại Bắc Á Bank - Https://tuyendung.baca-Bank.vn/

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội, Thành phố Điện Biên Phủ

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý, điều hành công tác phát triển kinh doanh các sản phẩm dịch vụ dành cho khách hàng doanh nghiệp và khách hàng cá nhân tại Chi nhánh theo kế hoạch đề ra nhằm đạt được các mục tiêu kinh doanh của Ngân hàng nói chung và của Đơn vị nói riêng.
• Định hướng kinh doanh và xây dựng chiến lược phát triển khách hàng cho Chi nhánh (cả KHCN và KHDN).
• Xây dựng mục tiêu, chương trình hành động phát triển kinh doanh của Chi nhánh hàng năm/hàng kỳ.
• Chỉ đạo, quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh tại ĐVKD, bao gồm:
• Quản lý và phát triển khách hàng tại Chi nhánh;
• Tổ chức triển khai các hoạt động kinh doanh, hoạt động nghiệp vụ của Phòng theo đúng quy trình, quy chế Ngân hàng và quy định của Pháp luật;
• Nắm bắt tình hình hoạt động và báo cáo Lãnh đạo Chi nhánh và các Đơn vị ngành dọc tại Hội sở.
• Chịu trách nhiệm thúc đẩy, giám sát và hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh của Chi nhánh bao gồm: tín dụng, huy động, bảo lãnh, thanh toán quốc tế, thẻ, ngân hàng điện tử, kiều hối và các chỉ tiêu KHCN và KHDN khác...
• Quản lý, đào tạo và phát triển lực lượng nhân sự kinh doanh tại ĐVKD
• Thực hiện các công việc khác liên quan đến chuyên môn, nghiệp vụ do Giám đốc Chi nhánh trực tiếp giao.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Bắc Á Bank - Https://tuyendung.baca-Bank.vn/ Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Bắc Á Bank - Https://tuyendung.baca-Bank.vn/

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Bắc Á Bank - Https://tuyendung.baca-Bank.vn/

Bắc Á Bank - Https://tuyendung.baca-Bank.vn/

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Văn Phòng Hội sở: Tầng 12 số 9 Đào Duy Anh Đống Đa Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

