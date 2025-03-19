Tuyển Tư vấn đầu tư Công Ty Cổ Phần Hóa Chất Cơ Bản Miền Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 450 USD

Công Ty Cổ Phần Hóa Chất Cơ Bản Miền Nam
Ngày đăng tuyển: 19/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/04/2025
Tư vấn đầu tư

Mức lương
Từ 450 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 22 Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Tư vấn đầu tư Với Mức Lương Từ 450 USD

- Phòng chuyên môn công tác: Phòng Đầu tư Xây dựng
- Tên vị trí công việc: Chuyên viên đầu tư
- Địa điểm làm việc: 22 Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh và có thể đi công tác tại các nhà máy khi có yêu cầu.
- Thời gian làm việc: 7h30 - 16h00, từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần (sẵn sàng đi công tác khi có yêu cầu).
- Lương: Thỏa thuận và các chế độ phụ cấp, phúc lợi, thưởng vào các dịp lễ, tết theo quy định của Công ty.
Các công việc cần thực hiện:
+ Thực hiện các dự án đầu tư xây dựng, hạng mục sửa chữa lớn theo kế hoạch đầu tư xây dựng và kế hoạch sửa chữa lớn của Công ty đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và quy chế quản lý dự án đầu tư, quy chế quản lý công tác sửa chữa tài sản cố định của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam và của Công ty.
- Thực hiện thủ tục dự án mua sắm thiết bị, dự án đầu tư xây dựng công trình (thực hiện các thủ tục chuẩn bị dự án: lập, hoàn thiện, trình hồ sơ thẩm định, phê duyệt dự án; thực hiện dự án: tổ chức lựa chọn nhà thầu, hoàn thiện, trình ký, quản lý hợp đồng; thực hiện quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành).
- Thực hiện thủ tục sửa chữa lớn của Công ty (chuẩn bị hồ sơ, trình phê duyệt phương án sửa chữa lớn; tổ chức lựa chọn nhà thầu; hoàn thiện, trình ký, quản lý hợp đồng; chuẩn bị hồ sơ, trình phê duyệt quyết toán sửa chữa lớn).
+ Tổ chức các cuộc họp, buổi làm việc liên quan đến hợp đồng, dự án, hạng mục sửa chữa lớn (chuẩn bị, điều phối cuộc họp, ghi nhận các nội dung; lập, ký biên bản họp khi cần thiết).

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 22 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

