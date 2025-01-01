Tất cả địa điểm
Công việc Sales Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm

-

Có 309 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Nhu cầu tuyển dụng việc làm Sales tài chính ngày càng tăng với mức lương dao động từ 10.000.000 - 45.000.000 VNĐ/tháng, tùy theo đãi ngộ và chính sách lương thưởng của từng công ty. Để thành công, ứng viên cần vững kiến thức tài chính, kỹ năng giao tiếp, tư vấn và khả năng ứng dụng công nghệ hiệu quả.

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm Sales tài chính

Nhu cầu tuyển dụng việc làm Sales tài chính đang tăng mạnh trong bối cảnh chuyển đổi số và sự phát triển kinh tế số tại Việt Nam. Theo dự báo, nền kinh tế số Việt Nam có thể mở rộng gấp 11 lần vào năm 2030, tạo ra nhiều cơ hội việc làm, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng. Do yêu cầu đổi mới và thích nghi công nghệ, thị trường lao động cần nhiều nhân lực trình độ cao, khiến nguy cơ thiếu hụt nhân sự trở thành thách thức lớn.

Sales tài chính là một nghề đòi hỏi hiểu biết sâu về sản phẩm, dịch vụ tài chính và khả năng giao tiếp thuyết phục. Công việc bao gồm tư vấn, giới thiệu và bán các sản phẩm như dịch vụ ngân hàng, đầu tư, bảo hiểm. Nhân viên sales tài chính không chỉ cần kiến thức chuyên môn mà còn cần sự nhạy bén, kỹ năng xây dựng mối quan hệ với khách hàng.

Báo cáo xu hướng tuyển dụng 2024 - 2025 cho thấy kinh doanh/bán hàng, trong đó có Sales tài chính, luôn nằm trong nhóm ngành có nhu cầu cao nhất, đặc biệt vào các tháng 3 - 4 và 7 - 8. Nhiều doanh nghiệp ưu tiên tuyển dụng nhân viên có 2 - 3 năm kinh nghiệm để thúc đẩy tăng trưởng. Mặc dù vậy, lĩnh vực này cũng dễ bị tối ưu hóa khi cần điều chỉnh chi phí, thể hiện tính linh hoạt trong quản trị nguồn lực.

Theo báo cáo của nhiều nền tảng tuyển dụng, việc làm Sales tài chính là một trong những ngành được nhiều ứng viên quan tâm
Theo báo cáo của nhiều nền tảng tuyển dụng, việc làm Sales tài chính là một trong những ngành được nhiều ứng viên quan tâm

2. Mức lương trung bình của việc làm Sales tài chính

Theo nguồn thông tin tổng hợp từ Job3s, Thu nhập trung bình trong lĩnh vực Sales tài chính thường dao động từ 10.000.000 - 45.000.000 VNĐ/tháng, tùy thuộc vào nhiều yếu tố. Những người có chuyên môn cao và kinh nghiệm lâu năm thường có cơ hội nhận mức thu nhập hấp dẫn hơn.

Việc làm Sales tài chính

Mức lương dao động

(VNĐ/tháng)

Nhân viên kinh doanh

10.000.000 - 18.000.000

Chuyên viên kinh doanh

20.000.000 - 30.000.000

Trưởng phòng kinh doanh

35.000.000 - 45.000.000

Ngoài mức lương trên, thu nhập thực tế có thể thay đổi dựa trên chính sách lương thưởng, doanh số đạt được, khu vực làm việc, và quy mô công ty. Những yếu tố này thường đóng vai trò quan trọng trong việc xác định mức lương cuối cùng của nhân sự làm việc trong Sales tài chính.

3. Mô tả công việc của nhân viên kinh doanh tài chính

Nhân viên kinh doanh trong lĩnh vực Sales tài chính đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối doanh nghiệp với khách hàng, đồng thời thúc đẩy doanh số và tăng trưởng. Công việc này yêu cầu kỹ năng giao tiếp, tư vấn và khả năng nắm bắt thông tin sản phẩm tài chính một cách nhanh chóng. Một số đầu công việc của nhân viên kinh doanh có thể kể đến là:

  • Tìm kiếm và phát triển danh sách khách hàng tiềm năng.

  • Tư vấn, giới thiệu các sản phẩm và dịch vụ tài chính phù hợp với nhu cầu khách hàng.

  • Thực hiện các cuộc gặp gỡ, đàm phán và ký kết hợp đồng với khách hàng.

  • Theo dõi và hỗ trợ khách hàng trong suốt quá trình sử dụng sản phẩm tài chính.

  • Báo cáo kết quả kinh doanh/bán hàng và đề xuất các giải pháp cải thiện doanh số.

Nhân viên kinh doanh tài chính vừa phải có sự am hiểu về chuyên môn tài chính nhưng cũng cần khả năng phân tích thị trường và xây dựng mối quan hệ bền vững với khách hàng. Ngoài những công việc đã nêu trên, tùy theo đặc thù của từng doanh nghiệp, nhân viên sales tài chính có thể đảm nhận thêm một số nhiệm vụ khác.

Phân tích báo cáo tài chính cũng là một trong những việc làm của Sales tài chính
Phân tích báo cáo tài chính cũng là một trong những việc làm của Sales tài chính

4. Yêu cầu đối với việc làm Sales tài chính

Nhân viên Sales tài chính cần hội tụ nhiều kỹ năng và kiến thức chuyên môn để đáp ứng yêu cầu công việc cũng như gia tăng cơ hội thành công. Dưới đây là những yếu tố quan trọng mà một nhân viên Sales tài chính cần có:

  • Kiến thức chuyên môn sâu rộng về tài chính: Nắm vững sản phẩm tài chính như bảo hiểm, đầu tư, vay vốn, tài chính cá nhân. Đồng thời, hiểu rõ các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động tài chính, giảm thiểu rủi ro pháp lý.

  • Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục: Truyền đạt thông tin rõ ràng, dễ hiểu, tạo ấn tượng tốt với khách hàng. Lắng nghe, thấu hiểu nhu cầu khách hàng, xử lý phản đối và thuyết phục hiệu quả.

  • Kỹ năng tư vấn và giải quyết vấn đề: Phân tích tình hình tài chính của khách hàng, đưa ra giải pháp phù hợp. Hỗ trợ khách hàng xử lý các vấn đề liên quan đến sản phẩm tài chính, xây dựng lòng tin.

  • Kỹ năng quản lý thời gian và công việc: Lập kế hoạch công việc hợp lý, ưu tiên các nhiệm vụ quan trọng. Sử dụng công cụ quản lý công việc để nâng cao hiệu suất.

  • Kỹ năng ứng dụng công nghệ: Thành thạo phần mềm quản lý khách hàng, ứng dụng tìm kiếm thông tin và mạng xã hội. Nắm bắt các công nghệ mới trong lĩnh vực tài chính, tăng khả năng cạnh tranh.

Việc phát triển đồng thời những kỹ năng trên sẽ giúp nhân viên Sales tài chính khẳng định giá trị và nâng cao hiệu quả công việc.

Ứng viên có khả năng thuyết phục và đàm phán là một lợi thế khi tìm việc làm Sales tài chính
Ứng viên có khả năng thuyết phục và đàm phán là một lợi thế khi tìm việc làm Sales tài chính

5. Khu vực tuyển dụng việc làm Sales tài chính

Cơ hội việc làm Sales tài chính hiện nay mở rộng trên toàn quốc, tập trung tại các thành phố lớn nơi có hoạt động kinh doanh sôi động. Dưới đây là thông tin chi tiết về nhu cầu tuyển dụng tại một số khu vực tiêu biểu.

  • Việc làm Sales tài chính tại TP. HCM: TP. HCM là trung tâm kinh tế hàng đầu cả nước, nơi tập trung nhiều doanh nghiệp tài chính, ngân hàng và tổ chức đầu tư. Nhu cầu tuyển dụng việc làm TP Hồ Chí Minh thường rất cao, nhờ vào thị trường đa dạng và nhu cầu lớn về các sản phẩm tài chính như bảo hiểm, vay vốn và đầu tư cá nhân.

  • Việc làm Sales tài chính tại Hà Nội: Hà Nội là trung tâm chính trị và kinh tế lớn, nơi có nhiều trụ sở của các ngân hàng và công ty tài chính. Khu vực này đặc biệt cần nhân sự có khả năng tư vấn và thuyết phục tốt để đáp ứng yêu cầu của khách hàng doanh nghiệp và cá nhân, nhất là trong lĩnh vực ngành tài chính- ngân hàng doanh nghiệp và bất động sản.

  • Việc làm Sales tài chính tại Đà Nẵng: Đà Nẵng với sự phát triển vượt bậc về du lịch và kinh tế đang thu hút nhiều doanh nghiệp tài chính mở rộng thị trường. Nhu cầu tuyển dụng việc làm Đà Nẵng thường tập trung vào nhân sự có kỹ năng giao tiếp và hiểu biết sâu về thị trường tài chính cá nhân nhằm phục vụ đối tượng khách hàng địa phương và du khách.

Ở các tỉnh thành lớn luôn có một lượng tin đăng tuyển việc làm sales tài chính quanh năm
Ở các tỉnh thành lớn luôn có một lượng tin đăng tuyển việc làm sales tài chính quanh năm

Việc làm Sales tài chính đang mở ra nhiều cơ hội hấp dẫn tại các khu vực như TP. HCM, Hà Nội và Đà Nẵng, nhờ vào nhu cầu ngày càng tăng của thị trường tài chính. Với mức lương cạnh tranh, yêu cầu về kỹ năng chuyên môn và khả năng giao tiếp tốt, đây là lĩnh vực đầy tiềm năng cho những ai muốn phát triển sự nghiệp.