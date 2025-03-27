Tuyển Tư vấn đầu tư Công Ty TNHH Chứng Khoán ACB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Tư vấn đầu tư Công Ty TNHH Chứng Khoán ACB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Chứng Khoán ACB
Ngày đăng tuyển: 27/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 26/04/2025
Công Ty TNHH Chứng Khoán ACB

Tư vấn đầu tư

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn đầu tư Tại Công Ty TNHH Chứng Khoán ACB

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Ho Chi Minh City, Vietnam

Mô Tả Công Việc Tư vấn đầu tư Với Mức Lương Thỏa thuận

- Hỗ trợ xây dựng và quản lý kế hoạch kinh doanh và danh mục đầu tư cổ phiếu.
- Theo dõi, phân tích, đánh giá thị trường chứng khoán trong từng giai đoạn; tìm kiếm và xác minh các cơ hội đầu tư
- Thực hiện các giao dịch đầu tư theo các khoản đầu tư đã được phê duyệt
- Đề xuất kế hoạch thanh lý các khoản đầu tư trình Trưởng đơn vị
- Thực hiện thanh lý các khoản đầu tư theo kế hoạch đã được phê duyệt
- Cập nhật danh mục đầu tư được giao và báo cáo tình hình cho Trưởng đơn vị
- Duy trì quan hệ với các đối tác đầu tư, khách hàng và các ban ngành có liên quan theo yêu cầu công việc
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu và phân công công việc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Chứng khoán, Tài chính Ngân hàng hoặc các chuyên ngành có liên quan.
- Tối thiểu 2 năm làm việc trong lĩnh vực đầu tư tài chính.
- Ưu tiên có chứng chỉ hành nghề Phân tích tài chính.
- Am hiểu về thị trường chứng khoán, phân tích tài chính, quản lý danh mục đầu tư và pháp luật có liên quan.

Tại Công Ty TNHH Chứng Khoán ACB Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Chứng Khoán ACB

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Chứng Khoán ACB

Công Ty TNHH Chứng Khoán ACB

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 117 Nguyễn Đình Chiểu, P.Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

