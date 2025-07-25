Tuyển Tư vấn đầu tư Công ty cổ phần chứng khoán Hải Phòng làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu

Mức lương 10 - 25 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Bạn tự tin với ngoại hình sáng, giao tiếp khéo léo, và mong muốn thử sức trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng?

Hãy gia nhập đội ngũ cộng tác viên chuyên trách NGUỒN VỐN tại HaseCo – một trong những công ty chứng khoán đầu tiên tại Việt Nam, có văn phòng làm việc tại trung tâm Hà Nội.

Vị trí: Cộng tác viên nguồn vốn (ưu tiên nữ)

• Địa điểm làm việc: Văn phòng trung tâm Hà Nội ( Số 163 Bà Triệu, P. Hai Bà Trưng, Hà Nội)

• Hình thức: Bán thời gian/Cộng tác viên theo hợp đồng khoán việc

• Số lượng: 5 người

Mô tả công việc:

• Hỗ trợ tìm kiếm và tiếp cận các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp, tổ chức tín dụng tiềm năng.

• Hỗ trợ tổ chức sự kiện giới thiệu sản phẩm, dịch vụ đầu tư an toàn của công ty.

• Phối hợp với đội ngũ phòng Nguồn vốn – Tư vấn để hoàn thiện hồ sơ khách hàng.

Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Ưu tiên Nữ, ngoại hình sáng, ưa nhìn, tác phong chuyên nghiệp, dưới 30 tuổi.

• Có kỹ năng giao tiếp tốt, xử lý tình huống linh hoạt, thông minh.

• Ưu tiên sinh viên hoặc đã tốt nghiệp các trường đại học,

• Có khả năng thiết lập quan hệ với khách hàng doanh nghiệp là một lợi thế lớn.

Tại Công ty cổ phần chứng khoán Hải Phòng Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập hấp dẫn, được hưởng chính sách thưởng xứng đáng theo hiệu quả công việc. Trung bình 10 - 25 triệu

• Được tham gia các khóa đào tạo kỹ năng ,

• Làm việc tại văn phòng trung tâm Hà Nội, môi trường chuyên nghiệp, nhiều cơ hội học hỏi và phát triển.

• Cơ hội trở thành nhân sự chính thức tại HaseCo, tham gia vào các dự án chiến lược với đội ngũ dày dạn kinh nghiệm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần chứng khoán Hải Phòng

