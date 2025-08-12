Tuyển Tư vấn đầu tư CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AFA CAPITAL làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Tư vấn đầu tư Với Mức Lương Thỏa thuận

2. Viết báo cáo phân tích ngành với tần suất 1 tháng/1 báo cáo theo ngành được cấp trên yêu cầu

3. Phân tích các lớp tài sản đầu tư, tham gia vào viết báo cáo tháng/quý/ chiến lược hoặc các báo cáo khác theo phân công. (Số liệu vĩ mô được công bố hàng tháng được công bố ở các nguồn GSO, TC Hải Quan, Wichart,..Để hỗ trợ phục vụ viết báo cáo vĩ mô hàng tháng)

TƯ VẤN ĐẦU TƯ:

1. Tư vấn lập kế hoạch tài chính và xây dựng danh mục đầu tư, danh mục cổ phiếu cho khách hàng tiềm năng của AFA Capital.

2. Chịu trách nhiệm chính trong việc xử lý, phân tích dữ liệu của khách hàng và hoàn thành các Báo cáo tư vấn khách hàng, trả lời tư vấn khách hàng về kế hoạch tài chính và kế hoạch đầu tư cho các khách hàng được phân công.

3. Hỗ trợ vận hành quản trị gia sản của khách hàng được phân công và hỗ trợ trưởng nhóm phản hồi với khách hàng.

4. Thực hiện các nhiệm vụ tư vấn khác theo phân công của Trưởng Nhóm.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành tài chính, ngân hàng, kinh tế, đầu tư, chứng khoán.

- Có niềm đam mê với công việc đầu tư và định hướng phát triển lâu dài

- Khả năng phân tích độc lập, tổng hợp dữ liệu, tư duy logic, có tinh thần cầu tiến và chịu được áp lực công việc cao.

- Đã có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm làm việc trong lĩnh vực phân tích đầu tư

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AFA CAPITAL Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương, thưởng cạnh tranh và có thưởng dựa trên hiệu quả năng suất và hiệu quả công việc (Lương thanh toán theo tháng, thưởng thanh toán theo Quý);

• Xét tăng lương định kỳ, thưởng tháng 13;

• Nghỉ phép 12 ngày/năm, nghỉ lễ theo qui định của Luật lao động;

• Tham gia BHXH, BHYT và hưởng đầy đủ chế độ theo qui định của nhà nước;

• Được đào tạo theo hệ thống của AFA Group;

• Được tham gia các chương trình sự kiện, du lịch hàng năm của công ty;

• Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định của công ty: sinh nhật, ốm đau, hiếu hỉ, ...

• Được làm việc trong môi trường thân thiện, chuyên nghiệp, năng động;

• Được đào tạo và phát triển bản thân không ngừng, cơ hội nâng cao trình độ và kiến thức qua các cơ hội làm việc và phát triển dự án;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AFA CAPITAL

