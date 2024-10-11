Tuyển Tuyển Dụng thu nhập 50 - 70 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 50 - 70 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tân Bình ...và 8 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 50 - 70 Triệu

- Tuyển dụng, đào tạo hỗ trợ nhân sự, phát triển phòng. Khu vực: Q1, Q3, Q15, Q10, Q4, Q7, Q8, Bình Thạnh, v.v...

- Quản lý, hỗ trợ các nhân sự cấp dưới: <100 nhân sự

- Lập kế hoạch - chiến lược tuyển dụng - Tìm kiếm + phỏng vấn ứng viên dựa vào chính sách của công ty

- Sáng tạo content, lên đề tài, ý tưởng bài viết, triển khai viết các dạng bài phù hợp với các kênh truyền thông tuyển dụng nhân sự

- Theo dõi, đối chiếu các khoản hoa hồng và thưởng cùng bộ phận Kế toán

Với Mức Lương 50 - 70 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nhanh nhẹn, có tinh thần trách nhiệm, ham học hỏi, cầu tiến trong công việc.

- Thành thạo các kỹ năng tin học văn phòng

- Giới tính: Nam Nữ (Ngoại hình ưa nhìn)

- Độ Tuổi: <40 tuổi

- Những ứng viên có 3 năm kinh nghiệm về tuyển dụng trong ngành BĐS, Bảo hiểm, Tài chính chứng khoán, v.v... là lợi thế

- Chịu được áp lực công việc cao

- Muốn làm việc gắn bó cùng công ty từ 2 năm trở lên

Tại Công Ty CP Bất Động Sản Heco Land Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 50 - 70 triệu (thoả thuận theo năng lực) đến từ: Năng lực tự tuyển dụng + Quản lý đội nhóm nhân sự cấp dưới + Hoa hồng tuyển dụng 1%

- Được công ty hỗ trợ để đăng tin tuyển dụng

- Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp. Có cơ hội thăng tiến.

- Tham gia vui chơi, các hoạt động giải trí, du lịch.. thường xuyên

- Cơ hội gặp gỡ giao lưu với nhiều người giàu người giỏi trong nghề Bất động sản. Phát triển bản thân lên tầm cao mới.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP Bất Động Sản Heco Land

