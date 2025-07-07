Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN SALE PLUS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu

Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN SALE PLUS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN SALE PLUS
Ngày đăng tuyển: 07/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/07/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN SALE PLUS

Giám đốc kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SALE PLUS

Mức lương
50 - 70 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Trung Kính, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương 50 - 70 Triệu

Chịu trách nhiệm xây dựng, quản lý và phát triển toàn bộ hoạt động kinh doanh của khu vực được giao, dẫn dắt đội ngũ Trưởng phòng Kinh doanh (SM) và Chuyên viên Tư vấn Khách hàng (FC/Đại lý) đạt được các mục tiêu về doanh số, thị phần và chất lượng dịch vụ theo chiến lược chung của Công ty.
Tuyển dụng, huấn luyện, giám sát và phát triển đội ngũ Trưởng phòng Kinh doanh và Chuyên viên Tư vấn Khách hàng chuyên nghiệp, đảm bảo đủ số lượng và chất lượng theo kế hoạch.
Xây dựng môi trường làm việc năng động, gắn kết, thúc đẩy tinh thần đồng đội và hiệu suất làm việc.
Đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên và có kế hoạch đào tạo, phát triển phù hợp
Nghiên cứu, phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh và xác định các cơ hội/thách thức tại khu vực phụ trách.
Lập kế hoạch kinh doanh chi tiết (tháng/quý/năm) bao gồm mục tiêu doanh số, kế hoạch tuyển dụng, hoạt động bán hàng và marketing tại địa bàn.
Tổ chức triển khai, giám sát và điều chỉnh kế hoạch kinh doanh nhằm đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu được giao.
Theo dõi, đôn đốc và hỗ trợ đội ngũ kinh doanh trong việc tiếp cận khách hàng, tư vấn sản phẩm và hoàn thành hợp đồng.
Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh tại khu vực một cách nhanh chóng và hiệu quả.
Thực hiện báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình hoạt động kinh doanh, kết quả đạt được, các vấn đề tồn tại và đề xuất giải pháp cho Ban Giám đốc.

Với Mức Lương 50 - 70 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên, ưu tiên các chuyên ngành: Kinh tế, Quản trị Kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng, Bảo hiểm, Marketing hoặc các ngành liên quan.
Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý tương đương (Giám đốc Kinh doanh Khu vực, Trưởng phòng Kinh doanh Cấp cao,...) trong lĩnh vực Bảo hiểm Phi nhân thọ, đặc biệt có kinh nghiệm phát triển kênh Đại lý/Agency.
Kỹ năng lãnh đạo, tạo động lực và phát triển đội nhóm xuất sắc.
Kỹ năng lập kế hoạch chiến lược, tổ chức và triển khai công việc hiệu quả.
Kỹ năng phân tích thị trường, dữ liệu và giải quyết vấn đề nhạy bén.
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết trình và xây dựng mối quan hệ tốt.
Sử dụng thành thạo các ứng dụng văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SALE PLUS Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cứng: 25.000.000 - 30.000.000 VNĐ/tháng + Thưởng KPI hấp dẫn dựa trên hiệu quả kinh doanh của khu vực.
25.000.000 - 30.000.000 VNĐ/tháng +
Thưởng & Phúc lợi:
Lương tháng 13.
Thưởng hiệu quả công việc định kỳ (quý/năm), thưởng dự án, thưởng Lễ/Tết theo quy định công ty.
Chế độ BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo Luật Lao động.
12 ngày nghỉ phép/năm.
Tham gia các chương trình đào tạo chuyên sâu về kỹ năng quản lý và nghiệp vụ bảo hiểm.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, cởi mở với nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển sự nghiệp bền vững.
Các chính sách hỗ trợ khác (ví dụ: phụ cấp đi lại, điện thoại,...) theo quy định của Công ty.
Thời gian làm việc: 08h/ngày, tất cả các ngày trong tuần (trừ ngày nghỉ). 01 tháng nghỉ 04 ngày.
Thời gian làm việc:
Lưu ý: Vị trí quản lý kinh doanh có thể yêu cầu thời gian làm việc linh hoạt hơn để đáp ứng yêu cầu công việc, tham gia sự kiện hoặc đi công tác tại địa bàn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SALE PLUS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN SALE PLUS

CÔNG TY CỔ PHẦN SALE PLUS

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Trung Kính, Hà Nộ

