BASE BUSINESS SOLUTIONS

100 - 499 Nhân viên
Giới thiệu BASE BUSINESS SOLUTIONS

TIÊN PHONG, DẪN ĐẦU CÙNG CÔNG NGHỆ CALL CENTER ĐẲNG CẤP THẾ GIỚI Chúng tôi là công ty tư vấn và triển khai dịch vụ Call Center/ Contact Center hàng đầu tại Việt Nam. Hơn 15 năm hoạt động uy tín trong ngành, các giải pháp công nghệ của BaseBS luôn được khách hàng đánh giá cao cùng sự chuyên nghiệp của đội ngũ kỹ sư đã đạt nhiều chứng chỉ, giải thưởng quốc tế. Vì sự kết nối của hàng tỉ người dùng cuối, vì sự phát triển bền vững của hàng triệu doanh nghiệp Việt, chúng tôi luôn không ngừng đổi mới, sáng tạo để cùng doanh nghiệp Việt dẫn đầu xu thế. Basebs đã chính thức trở thành Đối Tác Công Nghệ Cấp Cao của Cisco (Advanced Technology Partner) trong mảng giải pháp Call Center & Contact Center. Khách hàng của Basebs à những công ty hàng đầu trong các lĩnh vực:

BASE BUSINESS SOLUTIONS

Tuyển Business Analyst BASE BUSINESS SOLUTIONS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Tuyển Business Analyst BASE BUSINESS SOLUTIONS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
BASE BUSINESS SOLUTIONS BASE BUSINESS SOLUTIONS

Hạn nộp: 17/09/2025

Hồ Chí Minh 15 - 25 Triệu Kinh nghiệm: 3 năm

Thông tin liên hệ

Địa chỉ
Tòa nhà Ree Tower, Lầu 12B Số 9 Đoàn Văn Bơ, P13, Q4

