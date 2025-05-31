Tuyển Truyền thông CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT Ô TÔ HNT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Toà A2 - THT New city - Lai Xá - Kim Chung - Hoài Đức, Hoài Đức, Huyện Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Truyền thông Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Lên kế hoạch và triển khai các hoạt động marketing tổng thể trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok, YouTube, và website của công ty.

Xây dựng và phát triển nội dung chất lượng, sáng tạo, phù hợp với từng kênh truyền thông (bao gồm viết bài, kịch bản video, ý tưởng hình ảnh…).

Quản lý và vận hành các kênh truyền thông xã hội, theo dõi tương tác, phân tích hiệu quả và đề xuất hướng phát triển phù hợp.

Phối hợp với các bộ phận để phát triển nội dung website, đảm bảo cập nhật thông tin mới và tối ưu trải nghiệm người dùng.

Hỗ trợ triển khai các chiến dịch quảng cáo cơ bản, phối hợp với đội chạy quảng cáo để đạt hiệu quả tối ưu.

Cập nhật các xu hướng mới trong lĩnh vực marketing số, mạng xã hội để áp dụng vào thực tế công việc.

Báo cáo kết quả hoạt động marketing định kỳ và đề xuất các giải pháp cải tiến.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi dưới 35 tuổi, ưu tiên ứng viên sinh sống tại Hoài Đức, Hà Nội.

Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm trong lĩnh vực Marketing tổng hợp, đặc biệt là phát triển nội dung và quản lý mạng xã hội.

Có kỹ năng viết bài, biên tập nội dung, và khả năng xây dựng ý tưởng sáng tạo.

Hiểu biết cơ bản về vận hành website và các công cụ quản lý nội dung.

Biết sử dụng các công cụ chỉnh sửa ảnh, video cơ bản là một lợi thế, không yêu cầu chuyên sâu.

Có khả năng làm việc độc lập và phối hợp nhóm tốt.

Kỹ năng giao tiếp, tư duy logic và chịu trách nhiệm cao trong công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT Ô TÔ HNT Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm.

Được trang bị đầy đủ thiết bị phục vụ công việc.

Đánh giá năng lực và tăng lương 1 lần/năm.

Hỗ trợ ngân sách và nhân sự để triển khai các ý tưởng sáng tạo.

Môi trường làm việc trẻ trung, cởi mở, năng động.

Được đóng bảo hiểm xã hội sau thử việc, ký hợp đồng lao động chính thức.

Du lịch hàng năm 1-2 lần, nghỉ lễ tết theo quy định Nhà nước.

Thưởng lễ, tết và thưởng theo hiệu quả kinh doanh.

Công ty thanh toán lương đúng hạn, không nợ lương, không chậm lương.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT Ô TÔ HNT

