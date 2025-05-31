Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THÉP BẢO TÍN làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 10 - 25 Triệu

CÔNG TY TNHH THÉP BẢO TÍN
Ngày đăng tuyển: 31/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/06/2025
CÔNG TY TNHH THÉP BẢO TÍN

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH THÉP BẢO TÍN

Mức lương
10 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh: 551/156 Lê Văn Khương, Phường Hiệp Thành, Quận 12, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 25 Triệu

Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới trong lĩnh vực xây dựng, tập trung vào việc bán các loại ống thép và phụ kiện đường ống, vật tư PCCC... (xem chi tiết tại website công ty).
Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng hiện tại, đảm bảo sự hài lòng và hợp tác lâu dài.
Thực hiện gọi điện thoại hoặc nhắn tin Zalo, gửi email cho khách hàng để giới thiệu sản phẩm và báo giá.
Phân tích nhu cầu của khách hàng và đề xuất các giải pháp phù hợp.
Theo dõi và quản lý đơn hàng, đảm bảo giao hàng đúng tiến độ và chất lượng.
Thu thập thông tin thị trường, đối thủ cạnh tranh để đưa ra các chiến lược kinh doanh hiệu quả.
Báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ cho cấp trên.
Tham gia các hoạt động đào tạo, nâng cao nghiệp vụ kinh doanh.

Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo bài bản.
Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, Đại học các chuyên ngành liên quan.
Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.
Có tinh thần trách nhiệm cao, năng động, nhiệt tình.
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).
Khả năng sử dụng các phần mềm quản lý khách hàng (CRM) là một lợi thế.
Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc tốt.
Có phương tiện đi lại cá nhân.
Sẵn sàng đi công tác tỉnh/thành khi có yêu cầu.

Tại CÔNG TY TNHH THÉP BẢO TÍN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực.
Thưởng doanh số hấp dẫn, cơ hội thăng tiến cao.
Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Chế độ nghỉ phép năm, lễ, tết theo quy định.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.
Được tham gia các hoạt động team building, du lịch thường xuyên.
Cơ hội đào tạo và phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THÉP BẢO TÍN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THÉP BẢO TÍN

CÔNG TY TNHH THÉP BẢO TÍN

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 551/156 Lê Văn Khương, Phường Hiệp Thành, Quận 12, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

