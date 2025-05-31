Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG DÂN DỤNG CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 16 Triệu

Mức lương 14 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Văn phòng Công ty – Số 55 Giải Phóng, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 14 - 16 Triệu

Hạch toán các bút toán tổng hợp, kiểm tra các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào phần mềm kế toán Misa

Tổng hợp số liệu hạch toán, lập bảng cân đối số phát sinh từ các nghiệp vụ kế toán

Lập các báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo quản trị theo yêu cầu của cấp trên

Lập, kiểm tra, sử dụng, sắp xếp và lưu trữ hóa đơn, sổ sách kế toán, chứng từ theo quy định của Công ty và luật hiện hành.

Kiểm tra tờ khai thuế GTGT hàng tháng,cuối năm quyết toán thuế TNCN, TNDN, báo cáo tài chính năm

Tư vấn cho ban lãnh đạo về các quy định thuế, luật doanh nghiệp. Giải trình và làm việc với cơ quan thuế , Kiểm toán khi có vấn đề phát sinh

Các công việc khác theo yêu cầu của Ban lãnh đạo.

Với Mức Lương 14 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính trình độ cao đẳng trở lên;

Yêu cầu có ít nhất 03 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương và đã làm trong lĩnh vực Xây dựng

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Google sheet); phần mềm kế toán Misa

Cẩn thận, tỉ mỉ, siêng năng, trung thực, giao tiếp tốt;

Tinh thần trách nhiệm cao, chịu được áp lực tốt

Đã từng có kinh nghiệm quyết toán

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG DÂN DỤNG CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 14.000.000 – 16.000.000

Chế độ BHXH đầy đủ

Lương tháng 13, có 12 ngày phép năm; được tham gia du lịch 1 lần/năm

Đánh giá xét tăng lương 01 lần/năm

Môi trường làm việc cởi mở, công bằng, văn minh và thẳng thắn; khuyến khích những ý tưởng mới và sự đột phá trong quá trình làm việc

Tham gia các hoạt động team building, hoạt động gắn kết cộng đồng, hoạt động thể thao, vui chơi giải trí cho nhân viên

Thưởng sinh nhật, thưởng các dịp Lễ, Tết và ngày Lễ trong năm, thưởng nhân viên xuất sắc

Nghỉ Lễ, Tết theo Luật Lao Động hiện hành

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG DÂN DỤNG CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

