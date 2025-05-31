Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CÔNG NGHIỆP VÀ TRUYỀN THÔNG BLUE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Toà Capital Garden Ngõ 102 Trường Chin, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

- Lên kế hoạch đi thị trường hàng ngày, tuần, tháng, quý

- Đề xuất các gói, các chương trình phù hợp với thị trường từng khu vực

- Bán sỉ và lẻ ở các điểm bán hàng, cơ quan, văn phòng, xí nghiệp...

- Thuyết phục các điểm bán hàng mẫu, trưng bày hàng hóa, mở rộng các kênh đại lý, tạp hóa…

- Báo cáo tình hình đi thị trường và gửi đơn hàng, báo cáo về Công ty hàng ngày

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp từ THPT trở lên

Đã có kinh nghiệm bán hàng, bất kể loại hàng hóa nào

Là người thông thạo vị trí, khu vực mình dự kiến ứng tuyển

Không phân biệt nam, nữ. Có độ tuổi từ 18 đến 30 tuổi

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CÔNG NGHIỆP VÀ TRUYỀN THÔNG BLUE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Phụ cấp cơm trưa hàng tháng

- Được hưởng đầy đủ các chế độ của người lao động theo quy định hiện hành của nhà nước (tham gia BHXH, BHYT, BHTN).

- Các chế độ du lịch, thưởng… hấp dẫn khác theo quy định công ty

- Tăng lương theo năng lực.

- Được hưởng lương thưởng theo chính sách kinh doanh của Công ty .

- Chế độ làm việc đảm bảo và có cơ hội thăng tiến.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CÔNG NGHIỆP VÀ TRUYỀN THÔNG BLUE VIỆT NAM

