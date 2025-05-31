Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN VIETGOLDEN LAND làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN VIETGOLDEN LAND
Ngày đăng tuyển: 31/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 29/06/2025
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN VIETGOLDEN LAND

Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN VIETGOLDEN LAND

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: I2 Imperia Smart City

- Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

Gọi điện cho khách hàng theo data có sẵn để giới thiệu các dự án bất động sản công ty đang phân phối.
Tư vấn, hỗ trợ khách hàng nắm bắt thông tin dự án và đặt lịch hẹn gặp tư vấn viên chính.
Chăm sóc khách hàng trước và sau khi tư vấn, tạo dựng mối quan hệ thân thiện và chuyên nghiệp.
Cập nhật báo cáo công việc hàng ngày cho quản lý.
Học hỏi và tham gia các buổi đào tạo kỹ năng sale, kiến thức thị trường bất động sản từ đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Là sinh viên năm 3, năm 4 hoặc mới tốt nghiệp các ngành: Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Marketing, Bất động sản...
Giao tiếp tốt, giọng nói rõ ràng, có kỹ năng thuyết phục và lắng nghe.
Yêu thích công việc tư vấn, chăm sóc khách hàng và muốn thử sức trong lĩnh vực bất động sản.
Có laptop cá nhân và tinh thần học hỏi, cầu tiến.

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN VIETGOLDEN LAND Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo bài bản từ A–Z về kỹ năng telesale, chăm sóc khách hàng, kiến thức bất động sản.
Làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung, đồng đội hỗ trợ nhiệt tình.
Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau thời gian thực tập.
Hỗ trợ dấu mộc thực tập, xác nhận hoàn thành chương trình nếu cần.
Thu nhập không giới hạn nếu có năng lực: hoa hồng trực tiếp theo doanh số.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN VIETGOLDEN LAND

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN VIETGOLDEN LAND

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN VIETGOLDEN LAND

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Imperia Smart City

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

