Giới thiệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ATHENA HOLDING

Athena group - Rise to the top. AG được thành lập với định hướng tập trung phát triển các nền tảng thương mại điện tử và dịch vụ hỗ trợ như logistics, chăm sóc khách hàng chặng cuối và hoàn tất đơn hàng. Với thông điệp RISE TO THE TOP, AG xác định mục tiêu trở thành doanh nghiệp đầu tư và kinh doanh có năng lực dẫn dắt thị trường Việt Nam, bắt kịp xu hướng thương mại điện tử thế giới và hòa chung với dòng chảy công nghệ e-logistics toàn cầu. Athena group - Rise to the top. Athena group - Rise to the top. Athena group - Rise to the top. AG được thành lập với định hướng tập trung phát triển các nền tảng thương mại điện tử và dịch vụ hỗ trợ như logistics, chăm sóc khách hàng chặng cuối và hoàn tất đơn hàng. Với thông điệp RISE TO THE TOP, AG xác định mục tiêu trở thành doanh nghiệp đầu tư và kinh doanh có năng lực dẫn dắt thị trường Việt Nam, bắt kịp xu hướng thương mại điện tử thế giới và hòa chung với dòng chảy công nghệ e-logistics toàn cầu.