Danh sách Công ty >

Thông tin công ty & tin tuyển dụng từ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ATHENA HOLDING

banner-company

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ATHENA HOLDING

100 - 499 Nhân viên
0 người theo dõi

Giới thiệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ATHENA HOLDING

Athena group - Rise to the top. AG được thành lập với định hướng tập trung phát triển các nền tảng thương mại điện tử và dịch vụ hỗ trợ như logistics, chăm sóc khách hàng chặng cuối và hoàn tất đơn hàng. Với thông điệp RISE TO THE TOP, AG xác định mục tiêu trở thành doanh nghiệp đầu tư và kinh doanh có năng lực dẫn dắt thị trường Việt Nam, bắt kịp xu hướng thương mại điện tử thế giới và hòa chung với dòng chảy công nghệ e-logistics toàn cầu. Athena group - Rise to the top. Athena group - Rise to the top. Athena group - Rise to the top. AG được thành lập với định hướng tập trung phát triển các nền tảng thương mại điện tử và dịch vụ hỗ trợ như logistics, chăm sóc khách hàng chặng cuối và hoàn tất đơn hàng. Với thông điệp RISE TO THE TOP, AG xác định mục tiêu trở thành doanh nghiệp đầu tư và kinh doanh có năng lực dẫn dắt thị trường Việt Nam, bắt kịp xu hướng thương mại điện tử thế giới và hòa chung với dòng chảy công nghệ e-logistics toàn cầu.

Tin tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ATHENA HOLDING

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ATHENA HOLDING

Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ATHENA HOLDING làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ATHENA HOLDING làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ATHENA HOLDING CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ATHENA HOLDING

Hạn nộp: 30/09/2025

Hà Nội 8 - 12 Triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ATHENA HOLDING

Tuyển Designer CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ATHENA HOLDING làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Tuyển Designer CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ATHENA HOLDING làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ATHENA HOLDING CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ATHENA HOLDING

Hạn nộp: 20/09/2025

Hà Nội 8 - 10 Triệu Kinh nghiệm: Không yêu cầu

Tin tuyển dụng mới nhất toàn quốc

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA

Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA

Hạn nộp: 20/09/2025

Hà Nội 10 - 20 Triệu Kinh nghiệm: 1 năm
CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM

Hạn nộp: 13/10/2025

Bình Dương 10 - 20 Triệu Kinh nghiệm: Không yêu cầu
CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C

Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C làm việc tại Nam Định thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C

Hạn nộp: 12/10/2025

Nam Định 15 - 25 Triệu Kinh nghiệm: 1 năm
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM

Hạn nộp: 13/10/2025

Hồ Chí Minh 6 - 20 Triệu Kinh nghiệm: Không yêu cầu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH

Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH

Hạn nộp: 25/09/2025

Hồ Chí Minh 15 - 25 Triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Edufit

Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu

Edufit

Hạn nộp: 09/10/2025

Hà Nội 15 - 19 Triệu Kinh nghiệm: 2 năm

Thông tin liên hệ

Địa chỉ
Lô B1, tầng 5, phòng 501, BCC Roman Plaza, Đại Mỗ, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/c-ng-ty-c-ph-n-d-u-t-athena-holding-ntd146364
Copy url
Mạng xã hội

Việc làm tham khảo

Tuyển Lập trình viên Công ty TNHH Co-well Châu Á làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu Công ty TNHH Co-well Châu Á
3 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán thuế Tập đoàn Nhựa Bình Thuận Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 18 Triệu Tập đoàn Nhựa Bình Thuận Pro Company
16 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP ASV làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP ASV
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Nhân viên kho Công ty cổ phần ô Tô Nhật Thành làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu Công ty cổ phần ô Tô Nhật Thành
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần MPK Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu Công ty cổ phần MPK Việt Nam
10 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán nội bộ Công ty cổ phần tập đoàn Sưa Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu Công ty cổ phần tập đoàn Sưa Group
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư hiện trường Công ty Cổ phần Tập đoàn Song Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty Cổ phần Tập đoàn Song Nam
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HỢP LONG Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HỢP LONG Pro Company
8 - 25 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY BẤT ĐỘNG SẢN TẬP ĐOÀN TÂN Á ĐẠI THÀNH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY BẤT ĐỘNG SẢN TẬP ĐOÀN TÂN Á ĐẠI THÀNH
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Ô Tô Bắc Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Ô Tô Bắc Việt
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH Phát Triển Công Nghệ Batco Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu Công ty TNHH Phát Triển Công Nghệ Batco Việt Nam
9 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Chiếu Sáng Cao Cấp Kinglux làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Chiếu Sáng Cao Cấp Kinglux
10 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THÁI DƯƠNG HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 50 Triệu CÔNG TY TNHH THÁI DƯƠNG HƯNG
8 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên thủ kho Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và XNK Vietland làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 18 Triệu Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và XNK Vietland
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên đào tạo Public Bank Vietnam Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1,500 USD Public Bank Vietnam Ltd
Tới 1,500 USD Chưa có kinh nghiệm