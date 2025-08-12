Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ATHENA HOLDING làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 05, Toà B1, Roman Plaza, Nam Từ Liêm, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Quản lý và vận hành gian hàng trên Shopee, TikTok Shop, Lazada.

Tối ưu sản phẩm, mô tả, hình ảnh, chương trình khuyến mãi.

Đăng sản phẩm mới, xử lý tồn kho, giá bán, flash sale...

Theo dõi đơn hàng, phối hợp CSKH để xử lý khiếu nại – đánh giá.

Phối hợp team Marketing chạy Ads đẩy đơn – tạo mã giảm giá – quản lý chiến dịch.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm tối thiểu 6 tháng trong vận hành sàn TMĐT

Hiểu rõ thuật toán Shopee/TikTok Shop: từ SEO, giá, tỷ lệ chuyển đổi, đánh giá sao...

Thành thạo thao tác kỹ thuật: tạo combo, campaign, deal sốc, voucher...

Cẩn thận, chủ động, có trách nhiệm với số liệu & hiệu quả vận hành.

Ưu tiên biết sử dụng phần mềm quản lý kho, tracking đơn, biểu mẫu báo cáo.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ATHENA HOLDING Thì Được Hưởng Những Gì

1. Thu nhập

- Lương cứng

- Thưởng KPIs

- Phụ cấp ăn ca (Áp dụng đối với nhân viên làm việc tại vp)

2. Phúc lợi

- Team building,tham gia các hoạt động ngoại khóa, workshop

- Thưởng lễ tết, sinh nhật ( được tổ chức tháng sinh nhật ),...

- Sau khi kí HĐLĐ chính thức, nhân viên được tham gia BHXH - BHYT

- Các chế độ phúc lợi khác theo Quy định của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ATHENA HOLDING

