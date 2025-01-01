Danh sách Công ty >

Thông tin công ty & tin tuyển dụng từ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SƠN THÀNH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SƠN THÀNH

25 - 99 Nhân viên
Giới thiệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SƠN THÀNH

361º - Thương hiệu thời trang thể thao quốc tế nổi tiếng với các dòng sản phẩm về trang phục, giày dép và phụ kiện đồng bộ đáp ứng được những yêu cầu khắt khe của người tiêu dùng. Với hệ thống các gian hàng trải khắp các quốc gia ở Châu Âu, Châu Á, khu vực Trung Đông, 361º đã trở thành một trong những thương hiệu thể thao có tốc độ phát triển nhanh nhất… Không ngừng nghiên cứu đổi mới và phát triển sản phẩm của mình, thương hiệu 361º liên tiếp trở thành đối tác cao cấp trong các kì đại hội, các giải đấu thể thao quy mô lớn như: Thế vận hội Thanh niên Nam Kinh, Thế vận hội Châu Á Incheon, Giải Vô địch Thế giới bi sắt Nữ ở Canada, SOCHI của Hy Lạp … Đặc biệt, năm 2016, 361º vinh dự trở thành nhà tài trợ trang phục chính thức cho Olympic Rio Brazil sau khi trải qua quá trình kiểm duyệt và đánh giá tiêu chuẩn chất lượng chặt chẽ từ BTC Rio trong suốt gần một năm. Năm 2018, thương hiệu tiếp tục được lựa chọn là đối tác cung cấp trang phục chính thức cho ASIAN Games diễn ra tại Indonesia.

Tin tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SƠN THÀNH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SƠN THÀNH

Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SƠN THÀNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu

Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SƠN THÀNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SƠN THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SƠN THÀNH

Hạn nộp: 30/09/2025

Hà Nội Hà Nam Nghệ An Vĩnh Phúc Hồ Chí Minh 9 - 13 Triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

