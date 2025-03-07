Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng và thương mại Thanh Giang làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu

Mức lương 9 - 10 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 30/46 Hưng Thịnh, khu X2A, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 9 - 10 Triệu

- Nhập thông tin vào phần mềm

- Theo dõi, lưu trữ chứng từ sổ sách, theo dõi công nợ, thu chi ... những việc có liên quan đến Kế toán theo yêu cầu của cấp trên

- Quản lý hóa đơn chứng từ hợp đồng sổ sách ...

- Quản lý công nợ; Theo dõi chính xác công nợ phải thu, công nợ phải trả, các khoản tạm ứng…

- Kiểm tra, đôn đốc tình hình thu hồi công nợ của học sinh và công nợ phải trả;

- Theo dõi, báo cáo dữ liệu kế toán;

- Thực hiện các nghiệp vụ kế toán khác theo yêu cầu của giám đốc

- Làm các báo cáo liên quan đến công việc kế toán.

Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên ưng viên có kinh nghiệm về thuế

- Chăm chỉ, nhanh nhẹn, thật thà, chủ động, trách nhiệm trong công việc

+ Thành thạo phần mềm kế toán (ưu tiền các ứng viên biết dùng phần mềm Misa)

+ Thành thạo tin học VP, Excel tốt

Tại Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng và thương mại Thanh Giang Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương + Phụ cấp + BHXH theo luật (sau 2 tháng thử việc) + thưởng các ngày lễ tết + nghỉ lễ theo quy định Nhà nước

- Làm việc từ T2-T6 và 2 T7/ 01 tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng và thương mại Thanh Giang

