Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng và thương mại Thanh Giang làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng và thương mại Thanh Giang
- Hà Nội:
- 30/46 Hưng Thịnh, khu X2A, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 9 - 10 Triệu
- Nhập thông tin vào phần mềm
- Theo dõi, lưu trữ chứng từ sổ sách, theo dõi công nợ, thu chi ... những việc có liên quan đến Kế toán theo yêu cầu của cấp trên
- Quản lý hóa đơn chứng từ hợp đồng sổ sách ...
- Quản lý công nợ; Theo dõi chính xác công nợ phải thu, công nợ phải trả, các khoản tạm ứng…
- Kiểm tra, đôn đốc tình hình thu hồi công nợ của học sinh và công nợ phải trả;
- Theo dõi, báo cáo dữ liệu kế toán;
- Thực hiện các nghiệp vụ kế toán khác theo yêu cầu của giám đốc
- Làm các báo cáo liên quan đến công việc kế toán.
Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Chăm chỉ, nhanh nhẹn, thật thà, chủ động, trách nhiệm trong công việc
+ Thành thạo phần mềm kế toán (ưu tiền các ứng viên biết dùng phần mềm Misa)
+ Thành thạo tin học VP, Excel tốt
Tại Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng và thương mại Thanh Giang Thì Được Hưởng Những Gì
- Làm việc từ T2-T6 và 2 T7/ 01 tháng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng và thương mại Thanh Giang
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
