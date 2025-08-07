Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SƠN THÀNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Cửa hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SƠN THÀNH
- Hà Nội: Gian 1S19 TTTM BigC Thăng Long, 222 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy ...và 3 địa điểm khác, Quận Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương 9 - 13 Triệu
Công tác tư vấn bán hàng, chăm sóc khách hàng tại cửa hàng.
Hỗ trợ Cửa hàng Trưởng công tác thúc đẩy doanh số cửa hàng, hỗ trợ xuất nhập và bảo quản hàng hoá
Chủ động giải quyết khiếu nại, phản hồi của khách hàng tại cửa hàng.
Quản lý hàng hóa, đôn đốc, nhắc nhở nhân viên bán hàng, giữ gìn vệ sinh cửa hàng luôn sạch sẽ.
Hỗ trợ quản lý đào tạo hướng dẫn công việc cho các bạn nhân viên mới.
Thực hiện những nhiệm vụ khác do Quản lý giao phó.
Với Mức Lương 9 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm từ 6 tháng - 1 năm tại vị trí tương đương/ Thu ngân ưu tiên lĩnh vực thời trang, mỹ phẩm, FMCG,...
Ngoại hình ưa nhìn, sáng
Có kỹ năng giao tiếp, xử lý vấn đề, tư duy logic, nhạy bén về con số
Chăm chỉ, có tinh thần trách nhiệm cao, nhanh nhẹn, linh hoạt và nhiệt tình
Thành thạo word, excel cơ bản
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SƠN THÀNH Thì Được Hưởng Những Gì
Đóng BHXH sau khi kết thúc thử việc
Được xét tăng lương hàng năm và được đào tạo chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn
Hưởng chế độ phúc lợi theo Luật, thưởng Lễ, Tết, tháng 13,...
Được mua hàng với giá ưu đãi nhân viên và cấp đồng phục thể thao trong quá trình làm việc
Môi trường làm việc lành mạnh, năng động, nhiệt tình
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SƠN THÀNH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
