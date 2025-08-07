Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SƠN THÀNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu

Mức lương 9 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 6 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Gian 1S19 TTTM BigC Thăng Long, 222 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy ...và 3 địa điểm khác, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương 9 - 13 Triệu

Công tác tư vấn bán hàng, chăm sóc khách hàng tại cửa hàng.

Hỗ trợ Cửa hàng Trưởng công tác thúc đẩy doanh số cửa hàng, hỗ trợ xuất nhập và bảo quản hàng hoá

Chủ động giải quyết khiếu nại, phản hồi của khách hàng tại cửa hàng.

Quản lý hàng hóa, đôn đốc, nhắc nhở nhân viên bán hàng, giữ gìn vệ sinh cửa hàng luôn sạch sẽ.

Hỗ trợ quản lý đào tạo hướng dẫn công việc cho các bạn nhân viên mới.

Thực hiện những nhiệm vụ khác do Quản lý giao phó.

Với Mức Lương 9 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên

Có kinh nghiệm từ 6 tháng - 1 năm tại vị trí tương đương/ Thu ngân ưu tiên lĩnh vực thời trang, mỹ phẩm, FMCG,...

Ngoại hình ưa nhìn, sáng

Có kỹ năng giao tiếp, xử lý vấn đề, tư duy logic, nhạy bén về con số

Chăm chỉ, có tinh thần trách nhiệm cao, nhanh nhẹn, linh hoạt và nhiệt tình

Thành thạo word, excel cơ bản

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SƠN THÀNH Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Từ 9.000.000 - 13.000.000 bao gồm Lương cơ bản + Thưởng doanh số +...

Đóng BHXH sau khi kết thúc thử việc

Được xét tăng lương hàng năm và được đào tạo chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn

Hưởng chế độ phúc lợi theo Luật, thưởng Lễ, Tết, tháng 13,...

Được mua hàng với giá ưu đãi nhân viên và cấp đồng phục thể thao trong quá trình làm việc

Môi trường làm việc lành mạnh, năng động, nhiệt tình

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SƠN THÀNH

