Tuyển Digital Marketing Công ty Cổ phần Liên doanh Kangaroo làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tòa nhà Kangaroo, số 19 – 21 Phố Huế, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Lên ý tưởng sản phẩm và ý tưởng sáng tạo quảng cáo cho các ấn phẩm marketing của công ty, bao gồm: bài đăng trên website, mạng xã hội (Facebook, Instagram, TikTok,...), email marketing, brochure, catalogue, và các tài liệu quảng cáo khác.

- Sản xuất nội dung (bao gồm hình ảnh, bài viết, kịch bản ….) để thu hút khách hàng.

- Phối hợp với đội ngũ thiết kế để đảm bảo nội dung và hình ảnh thống nhất và hiệu quả.

- Nghiên cứu thị trường, đối thủ cạnh tranh và xu hướng để tạo ra nội dung phù hợp và thu hút khách hàng mục tiêu.

- Đề xuất chương trình bán hàng, quảng cáo

- Hỗ trợ kịch bản bán hàng/ livestream

- Chăm sóc fanpage được giao, chỉnh sửa các tác vụ theo hướng dẫn của công ty :

VD: Chăm sóc cộng tác viên bao gồm:

+) Quản trị hệ thống CTV (sử dụng website)

+) Xây dựng phát triển và chăm sóc nhóm CTV

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm:

- Kiến thức:

- Kỹ năng:

- Tính cách:

- Kỹ năng tin học văn phòng (Word, Excel, Outlook, Powerpoint); thành thạo sử dụng cơ bản phần mềm về hình ảnh/video

Tại Công ty Cổ phần Liên doanh Kangaroo Thì Được Hưởng Những Gì

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, đồng nghiệp thân thiện..

- Phụ cấp cha mẹ già 400.000đ/người

- Học bổng thắp sáng tương lai con trẻ - Phúc lợi cho con:

- 3 năm làm việc liên tục được cộng 1 ngày phép

- Thưởng ngày Tết dương lịch, Tết nguyên đán, Lễ Quốc khánh,...

- Phúc lợi thăm hỏi: Hôn nhân, sinh nhật, ốm đau

- Nghỉ mát hàng năm

- Hỗ trợ 30%-50% khi mua SP Kangaroo.

- BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Liên doanh Kangaroo

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin