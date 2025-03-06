Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ WIKI FOOD làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 17 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ WIKI FOOD
Ngày đăng tuyển: 06/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/04/2025
Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ WIKI FOOD

Mức lương
13 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 123A Nguyễn Văn Giáp, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 13 - 17 Triệu

Lập kế hoạch và thực hiện công tác kế toán tổng hợp của công ty.
Theo dõi, kiểm tra tính chính xác, hợp lý của các nghiệp vụ kế toán phát sinh.
Hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh hàng ngày theo đúng quy định của pháp luật và quy định nội bộ.
Lập báo cáo tài chính định kỳ (tháng, quý, năm) và các báo cáo khác theo yêu cầu của lãnh đạo.
Kiểm tra, đối chiếu số liệu kế toán với các bộ phận liên quan (như sản xuất, bán hàng,...) đảm bảo tính chính xác và nhất quán.
Tham gia xây dựng và hoàn thiện hệ thống kế toán của công ty.
Quản lý chứng từ kế toán, lưu trữ hồ sơ kế toán theo quy định.
Hỗ trợ giải đáp các thắc mắc liên quan đến kế toán cho các bộ phận khác trong công ty.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 13 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí kế toán tổng hợp.
Nắm vững các quy định, chuẩn mực kế toán hiện hành của Việt Nam.
Thành thạo phần mềm kế toán (ví dụ: Misa, Fast Accounting,...) và phần mềm văn phòng (Word, Excel, Powerpoint).
Có kỹ năng phân tích số liệu, tổng hợp thông tin và lập báo cáo.
Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong công việc.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Có tinh thần trách nhiệm cao và chịu được áp lực công việc.
Khả năng giao tiếp tốt và kỹ năng giải quyết vấn đề.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ WIKI FOOD Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực và kinh nghiệm.
Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Thưởng các ngày lễ, tết, tháng lương 13.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp trong môi trường năng động.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện.
Ăn trưa tại công ty.
Du lịch hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ WIKI FOOD

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ WIKI FOOD

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 123A Nguyễn Văn Giáp, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

