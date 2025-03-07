Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Maxline làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

1. Chuẩn bị triển khai thi công:

- Nghiên cứu hợp đồng, hồ sơ thiết kế, bản vẽ kỹ thuật và các tiêu chí kỹ thuật (Specs) để lập kế hoạch thi công;

- Nhận bàn giao mặt bằng, kiểm tra lại toàn bộ thực địa, so sánh với hồ sơ thiết kế (nêu ra các bất cập nếu có), tổ chức bảo quản mốc định vị, mốc giới công trình;

- Phối hợp với Phòng kỹ thuật để lập bản vẽ tổng mặt bằng bố trí công trường;

- Trực tiếp làm việc với CĐT/TVGS để thống nhất các biểu mẫu, quy trình làm việc, hồ sơ quản lý chất lượng;

- Lập bảng tổng hợp vật tư, thiết bị thi công cho toàn bộ gói thầu;

- Lập bảng tiến độ thi công tổng thể;

- Đệ trình các hồ sơ đầu vào (đơn vị thí nghiệm, đơn vị cung cấp...), hồ sơ công tác chuẩn bị;

- Đề xuất giới thiệu Nhà thầu phụ/Tổ/Đội thi công.

2. Triển khai thi công:

- Phân công, giao việc, điều động, bố trí tổ đội thi công theo các mũi thi công tại công trường;

- Đề xuất phân chia khối lượng cho Nhà thầu phụ/Tổ/Đội thi công.

2.1. Quản lý tiến độ

2.2. Quản lý kỹ thuật thi công

2.3. Quản lý chất lượng

2.4. Quản lý khối lượng