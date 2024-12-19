Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ BKSTAR làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Công ty Cổ phần Giáo dục và Công nghệ BK STAR – Số 68, Ngõ 10, Nguyễn Thị Định, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc

Trực tiếp giảng dạy các chuyên đề thuộc kỳ thi ĐGTD và ĐGNL theo giáo trình có sẵn.

Chuẩn bị nội dung giảng dạy, bài tập và đánh giá kết quả học viên.

Giải đáp thắc mắc và hỗ trợ học viên trong quá trình học.

Quản lý lớp, hỗ trợ học viên trong quá trình làm bài tập.

Theo dõi tiến độ học tập của học viên và báo cáo định kỳ.

Tham gia xây dựng tài liệu học tập nếu cần.

Yêu Cầu Công Việc

Là sinh viên hoặc cựu sinh viên của Đại học Bách Khoa Hà Nội hoặc Đại học Sư phạm Hà Nội.

Có kiến thức vững vàng và hiểu biết sâu về các môn Toán, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa, Anh và Tư duy logic.

Ưu tiên ứng viên từng đạt thành tích cao trong kỳ thi ĐGTD hoặc ĐGNL.

Có kỹ năng giao tiếp và trình bày tốt, nhiệt huyết và trách nhiệm trong công việc.

Đối với vị trí giáo viên: Có kinh nghiệm giảng dạy hoặc trợ giảng là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ BKSTAR Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh: có thể thỏa thuận

Được đào tạo chuyên sâu về nội dung và phương pháp giảng dạy.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và sáng tạo.

Cơ hội tích lũy kinh nghiệm và phát triển kỹ năng giảng dạy

Hồ sơ ứng tuyển

CV cá nhân (ghi rõ kinh nghiệm và thành tích liên quan).

Bảng điểm hoặc giấy xác nhận sinh viên (nếu còn đang học).

Thư ứng tuyển nêu rõ lý do quan tâm và phù hợp với vị trí.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ BKSTAR

