Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ BKSTAR làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ BKSTAR
- Hà Nội: Công ty Cổ phần Giáo dục và Công nghệ BK STAR – Số 68, Ngõ 10, Nguyễn Thị Định, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương 7 - 15 Triệu
Trực tiếp giảng dạy các chuyên đề thuộc kỳ thi ĐGTD và ĐGNL theo giáo trình có sẵn.
Chuẩn bị nội dung giảng dạy, bài tập và đánh giá kết quả học viên.
Giải đáp thắc mắc và hỗ trợ học viên trong quá trình học.
Quản lý lớp, hỗ trợ học viên trong quá trình làm bài tập.
Theo dõi tiến độ học tập của học viên và báo cáo định kỳ.
Tham gia xây dựng tài liệu học tập nếu cần.
Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kiến thức vững vàng và hiểu biết sâu về các môn Toán, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa, Anh và Tư duy logic.
Toán, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa, Anh và Tư duy logic.
Ưu tiên ứng viên từng đạt thành tích cao trong kỳ thi ĐGTD hoặc ĐGNL.
Có kỹ năng giao tiếp và trình bày tốt, nhiệt huyết và trách nhiệm trong công việc.
Đối với vị trí giáo viên: Có kinh nghiệm giảng dạy hoặc trợ giảng là một lợi thế.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ BKSTAR Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo chuyên sâu về nội dung và phương pháp giảng dạy.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và sáng tạo.
Cơ hội tích lũy kinh nghiệm và phát triển kỹ năng giảng dạy
Hồ sơ ứng tuyển
CV cá nhân (ghi rõ kinh nghiệm và thành tích liên quan).
Bảng điểm hoặc giấy xác nhận sinh viên (nếu còn đang học).
Thư ứng tuyển nêu rõ lý do quan tâm và phù hợp với vị trí.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ BKSTAR
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
Marketing Challengers 2025: Đường đua cho Marketer trẻ chính thức khởi động
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI