Thông tin công ty & tin tuyển dụng từ CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE

CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE

100 - 499 Nhân viên
Giới thiệu CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE

Stringee là công ty Tech Startup về Communication APIs, chuyên nghiên cứu và phát triển công nghệ về voice/video streaming: peer-to-peer voice/video call, voice/video conference, call-out/call-in (SIP), WebRTC,… Stringee cung cấp nền tảng/APIs cho các lập trình viên, doanh nghiệp có thể nhanh chóng thêm các tính năng vào ứng dụng hoặc website của họ như: gọi điện (voice/video), gọi nhóm (voice/video), gọi ra/vào số điện thoại GSM/PSTN,… Ngoài ra, Stringee còn cung cấp giải pháp Omni-Channel Contact Center giúp các doanh nghiệp chuyển đổi số việc chăm sóc khách hàng, telesales,... Hiện tại có 2.5 triệu cuộc gọi qua hệ thống Stringee mỗi ngày. Nhiều khách hàng lớn đang dùng Stringee như: Viettel, Mobifone, VOV, MISA, VNDirect,… để phục vụ 70 triệu người dùng cuối.

CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE

Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE

Hạn nộp: 20/10/2025

Hà Nội 20 - 30 Triệu Kinh nghiệm: 2 năm

Địa chỉ
Tầng 19, Leadvisors Tower, 643 Phạm Văn Đồng, Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

