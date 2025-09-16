Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Xây dựng kế hoạch, tham mưu cho Ban giám đốc các quyết định về chính sách, quản lý tài chính/kế toán/thuế/bảo hiểm xã hội đúng pháp luật, phù hợp với đặc điểm công ty.

Lập kế hoạch tài chính, dòng tiền cho công ty trong ngắn hạn và dài hạn, đảm bảo sự chính xác, kịp thời.

Xây dựng, tổ chức và chuẩn hóa các quy trình, quy chế, quy định liên quan đến hoạt động thu chi, tài chính kế toán.

Quản lý, kiểm tra, kiểm soát, theo dõi sổ sách kế toán; lưu trữ dữ liệu kế toán theo quy định.

Tổng hợp, phân tích tài chính công ty thường xuyên nhằm đánh giá đúng đắn tình hình, kết quả và hiệu quả kế hoạch kinh doanh của công ty, đề xuất các phương án cải tiến và khắc phục.

Chịu trách nhiệm về các giao dịch với các cơ quan: Thuế, Sở kế hoạch đầu tư, Kho bạc Nhà nước, Hải quan, Ngân hàng,…

Lập Báo cáo tài chính hàng quý, năm tài chính hoặc theo yêu cầu của Ban Giám đốc công ty tại từng thời điểm.

Stringee là công ty công nghệ cung cấp nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất – Cogover, giúp số hóa toàn diện hoạt động quản trị và vận hành doanh nghiệp. Cogover ứng dụng công nghệ No-code/Low-code và AI, cho phép doanh nghiệp tự xây dựng và tùy chỉnh hệ thống qua thao tác kéo - thả và cấu hình đơn giản, mà không cần lập trình.

Quản trị khách hàng: CRM, Service, CDP

Quản trị nội bộ: HRM, Recruit, Marketing, Process, Site, Finance

Số hóa giao tiếp: Communication APIs

Với hơn 3,000 doanh nghiệp sử dụng, 70 triệu người dùng cuối, và nhiều khách hàng lớn như Viettel, Mobifone, VNDIRECT, Techcombank, TPBank,... Stringee là một trong những nền tảng số Make in Vietnam tiên phong trong chuyển đổi số.

Stringee từng đạt giải Nhân tài Đất Việt 2018, Top 10 Sao Khuê 2023, và được Bộ TT&TT công nhận là Nền tảng số xuất sắc Make in Vietnam.

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính, Kế toán, Kiểm toán, Thuế hoặc tương đương tại các trường Top khối Kinh tế (Học viện tài chính, Học viện Ngân hàng. Đại học Ngoại thương, Kinh tế quốc dân,...).

Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm ở vị trí Kế toán tổng hợp/Kế toán trưởng/Kiểm toán. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm kế toán tổng hợp tại doanh nghiệp trong lĩnh vực phần mềm, công nghệ hoặc doanh nghiệp FDI mảng dịch vụ, kế toán tổng hợp tại các Tập đoàn là 1 lợi thế.

Có kinh nghiệm làm việc với Big 4 kiểm toán.

Có khả năng tổng hợp, phân tích và xử lý công việc tốt.

Kỹ năng lập báo cáo tài chính theo chuẩn VAS, IFRS (là 1 lợi thế) và các loại báo cáo quản trị. Ưu tiên ứng viên có kỹ năng lập báo cáo tài chính hợp nhất.

Kỹ năng giao tiếp tốt.

Tiếng Anh: thành thạo 4 kỹ năng Nghe – Nói – Đọc – Viết, ưu tiên ứng viên có các chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC, IELTS, TOEFL..

Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán: FAST/ MISA.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Power Point).

Nắm rõ quy định và các Thông tư, Nghị định về kế toán và thuế.

Là người cẩn thận, tỉ mỉ, chịu được áp lực cao, trách nhiệm, trung thực và luôn cầu tiến.

Lương từ 20.000.000 - 30.000.000 (phụ thuộc vào năng lực và kinh nghiệm của bạn, chúng tôi không bao giờ đãi ngộ thấp hơn khả năng của bạn).

Thưởng theo hiệu quả công việc (hoàn thành dự án, deadline, ...), thưởng năm, các dịp lễ tết.

Môi trường trẻ, năng động, sáng tạo, hỗ trợ tối đa sự phát triển và công việc của nhân viên.

Cơ hội được học hỏi, làm việc với công nghệ mới.

Làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp với các đối tác nước ngoài.

Xét tăng lương dựa theo thành tích đóng góp và năng lực.

Đóng bảo hiểm và các chế độ khác theo Luật lao động; khám sức khoẻ định kỳ hàng năm.

Tham gia các câu lạc bộ thể thao: bóng đá, chạy bộ,…

Tham dự các buổi đi chơi, dã ngoại, nghỉ mát,…

