Danh sách Công ty >

Thông tin công ty & tin tuyển dụng từ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MINH TIẾN BEREST

banner-company

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MINH TIẾN BEREST

25 - 99 Nhân viên
0 người theo dõi

Giới thiệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MINH TIẾN BEREST

Công ty Cổ phần Tập Đoàn Minh Tiến Berest được thành lập vào ngày 29 tháng 5 năm 2019. Công ty phân phối chính thức các sản mang thương hiệu Mitix Coffee, Mitix Tea… đồng thời cũng là đơn vị hàng đầu cung cấp các sản phẩm cà phê cho các chuỗi siêu thị, cửa hàng, các quán cà phê lớn nhỏ trên toàn quốc. Trải qua 05 năm hình thành và phát triển, đơn vị ngày càng khẳng định vị thế của mình trên thị trường và được nhiều khách hàng tin tưởng với ưu thế về sự uy tín. Với sự nỗ lực, cố gắng không ngừng nghỉ và với mục tiêu xuyên suốt trong quá trình hoạt động của Công ty là gắn kết với bà con tại vùng nguyên liệu, kiểm soát chất lượng từ khâu cây giống, chăm sóc, thu hái đến chế biến thô tạo ra các sản phẩm chất lượng cao để phát triển bền vững. Hiện nay, Công ty Cổ phần Tập Đoàn Minh Tiến Berest đang nỗ lực không ngừng khi phát triển về cả quy mô, hiệu quá sản xuất để có thể trở thành doanh nghiệp cung cấp nông sản lớn tại Việt Nam. Từ đó giúp toàn thế giới có thêm nhiều cơ hội thưởng thức đặc sản Việt Nam với những ly cafe thơm ngon, đậm vị. Công ty Cổ phần Tập Đoàn Minh Tiến Berest được thành lập vào ngày 29 tháng 5 năm 2019. Công ty phân phối chính thức các sản mang thương hiệu Mitix Coffee, Mitix Tea… đồng thời cũng là đơn vị hàng đầu cung cấp các sản phẩm cà phê cho các chuỗi siêu thị, cửa hàng, các quán cà phê lớn nhỏ trên toàn quốc. Trải qua 05 năm hình thành và phát triển, đơn vị ngày càng khẳng định vị thế của mình trên thị trường và được nhiều khách hàng tin tưởng với ưu thế về sự uy tín. Với sự nỗ lực, cố gắng không ngừng nghỉ và với mục tiêu xuyên suốt trong quá trình hoạt động của Công ty là gắn kết với bà con tại vùng nguyên liệu, kiểm soát chất lượng từ khâu cây giống, chăm sóc, thu hái đến chế biến thô tạo ra các sản phẩm chất lượng cao để phát triển bền vững. Hiện nay, Công ty Cổ phần Tập Đoàn Minh Tiến Berest đang nỗ lực không ngừng khi phát triển về cả quy mô, hiệu quá sản xuất để có thể trở thành doanh nghiệp cung cấp nông sản lớn tại Việt Nam. Từ đó giúp toàn thế giới có thêm nhiều cơ hội thưởng thức đặc sản Việt Nam với những ly cafe thơm ngon, đậm vị. Xem thêm

Tin tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MINH TIẾN BEREST

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MINH TIẾN BEREST

Tuyển Kế toán ngân hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MINH TIẾN BEREST làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Tuyển Kế toán ngân hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MINH TIẾN BEREST làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MINH TIẾN BEREST CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MINH TIẾN BEREST

Hạn nộp: 30/09/2025

Hà Nội 8 - 10 Triệu Kinh nghiệm: 1 năm

Tin tuyển dụng mới nhất toàn quốc

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA

Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA

Hạn nộp: 20/09/2025

Hà Nội 10 - 20 Triệu Kinh nghiệm: 1 năm
CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM

Hạn nộp: 13/10/2025

Bình Dương 10 - 20 Triệu Kinh nghiệm: Không yêu cầu
CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C

Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C làm việc tại Nam Định thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C

Hạn nộp: 12/10/2025

Nam Định 15 - 25 Triệu Kinh nghiệm: 1 năm
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM

Hạn nộp: 13/10/2025

Hồ Chí Minh 6 - 20 Triệu Kinh nghiệm: Không yêu cầu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH

Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH

Hạn nộp: 25/09/2025

Hồ Chí Minh 15 - 25 Triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Edufit

Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu

Edufit

Hạn nộp: 09/10/2025

Hà Nội 15 - 19 Triệu Kinh nghiệm: 2 năm

Thông tin liên hệ

Địa chỉ
Số 75 Hàng Mã, Phường Hàng Mã, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/c-ng-ty-c-ph-n-t-p-do-n-minh-ti-n-berest-ntd146392
Copy url
Mạng xã hội

Việc làm tham khảo

Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty TNHH Tư vấn và Đào tạo BMC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu Công ty TNHH Tư vấn và Đào tạo BMC
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Chuyên viên đào tạo Vien An Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu Vien An Group
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN AN VIỆT SÔNG HỒNG SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN AN VIỆT SÔNG HỒNG SÀI GÒN
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH NGỌC LINH GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH NGỌC LINH GROUP
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TICO GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TICO GROUP
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THẨM MỸ TRUNG ANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH THẨM MỸ TRUNG ANH
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ phần Dược phẩm Famax làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Dược phẩm Famax
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH L&C TECH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu CÔNG TY TNHH L&C TECH VIỆT NAM
25 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP TOÀN CẦU làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP TOÀN CẦU
15 - 17 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ MÔI TRƯỜNG EIC VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ MÔI TRƯỜNG EIC VIỆT NAM
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN VÀNG GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 14 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN VÀNG GROUP
8 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán ngân hàng Công ty cổ phần Hợp Nhất Quốc tế Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu Công ty cổ phần Hợp Nhất Quốc tế Pro Company
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán nội bộ Công ty CỔ phần Aligro làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu Công ty CỔ phần Aligro
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH FUVER VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 17 Triệu CÔNG TY TNHH FUVER VIỆT NAM
13 - 17 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH WEHUB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH WEHUB
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm