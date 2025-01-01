Giới thiệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MINH TIẾN BEREST

Công ty Cổ phần Tập Đoàn Minh Tiến Berest được thành lập vào ngày 29 tháng 5 năm 2019. Công ty phân phối chính thức các sản mang thương hiệu Mitix Coffee, Mitix Tea… đồng thời cũng là đơn vị hàng đầu cung cấp các sản phẩm cà phê cho các chuỗi siêu thị, cửa hàng, các quán cà phê lớn nhỏ trên toàn quốc. Trải qua 05 năm hình thành và phát triển, đơn vị ngày càng khẳng định vị thế của mình trên thị trường và được nhiều khách hàng tin tưởng với ưu thế về sự uy tín. Với sự nỗ lực, cố gắng không ngừng nghỉ và với mục tiêu xuyên suốt trong quá trình hoạt động của Công ty là gắn kết với bà con tại vùng nguyên liệu, kiểm soát chất lượng từ khâu cây giống, chăm sóc, thu hái đến chế biến thô tạo ra các sản phẩm chất lượng cao để phát triển bền vững. Hiện nay, Công ty Cổ phần Tập Đoàn Minh Tiến Berest đang nỗ lực không ngừng khi phát triển về cả quy mô, hiệu quá sản xuất để có thể trở thành doanh nghiệp cung cấp nông sản lớn tại Việt Nam. Từ đó giúp toàn thế giới có thêm nhiều cơ hội thưởng thức đặc sản Việt Nam với những ly cafe thơm ngon, đậm vị.